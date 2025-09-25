Ο Σαντράκ Ακολό «κόπηκε» στα ιατρικά και ο Ατρόμητος σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta προχωράει την περίπτωση του Αϊτόρ Γκαρσία.

Δεν προχωράει του Σαντράκ Ακολό στον Ατρόμητο με αποτέλεσμα η ομάδα του Περιστερίου να ενεργοποιεί άλλη λύση για την ενίσχυση της επίθεσης. Ο Κογκολέζος άσος που βρέθηκε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την συμφωνία του με τον Ατρόμητο, «κόπηκε» στα ιατρικά τεστ.

Όπως και στην αντίστοιχη περίπτωση του Σεϊκ Κοντέ (αποκτήθηκε ο Μουτουσαμί), οι άνθρωποι του Ατρομήτου ενεργοποίησαν μία από τις περιπτώσεις που είχαν ψηλά στη λίστα τους μαζί με τον Ακολό. Πρόκειται για τον Αϊτορ Γκαρσία, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για τα διαδικαστικά και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο να ανακοινωθεί η συνεργασία του με τον Ατρόμητο.

Λύση και για τις δύο πτέρυγες

Ο 31χρονος Ισπανός, παίζει παντού μεσοεπιθετικά, κυρίως αριστερός winger. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η ταχύτητα με την μπάλα, αλλά και το ότι απειλεί συνεχώς την αντίπαλη εστία.

Ο Αϊτόρ μέτρα στην καριέρα του 358 αγώνες, 61 γκολ και 14 ασίστ με τις Ουέλβα, Αλμερία Β, Θέλτα Β, Χιχόν, Μέριδα, Ράγιο Μαγιαδονδα, Τολέδο, Κάντιθ, Χουάρες και Αλ Κορ.

Ο Ανδαλουσιανος άσος έχει συνδέσει την καριέρα του με τη δεύτερη τη τάξει ισπανική κατηγορία, στην οποία έχει 228 συμμετοχές, 32 γκολ και 8 ασίστ, με τις φανέλες των Χιχόν, Κάντιθ, Ουέλβα, Ράγιο Μαγιαδονδα.

Μάλιστα, με τη Σπόρτινγκ Χιχόν είχε 165 αγώνες στο ενεργητικό του με 23 γκολ την τριετία 2019-2023, πριν αφήσει την Ισπανία για το Μεξικό και τη Χουάρες (11 γκολ σε 51 ματς από το 2023 ως το 2025). Τελευταία του ομάδα η Αλ Κορ του Κατάρ (για έξι μήνες) από όπου και έμεινε ελεύθερος.