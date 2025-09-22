Σημαντική κίνηση με Ακολό για τον Ατρόμητο

Μεταγραφή που κάνει την διαφορά βάσει βιογραφικού και κασέ ετοιμάζεται να κάνει ο Ατρόμητος σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta καθώς έχει φέρει στην Ελλάδα τον Σαντράκ Ακολό.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός Σαντράκ Ακολό έχει υπογράψει προσύμφωνο με την Ατρόμητο και απομένει το πράσινο φως των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων για να ανακοινωθεί. Ο Κογκολέζος άσος μετρά 130 γκολ και 30 ασίστ σε περίπου 400 συμμετοχές στην πλούσια καριέρα του.

Τα τελευταία τρία χρόνια πέτυχε 27 γκολ σε 100 παιχνίδια με τη φανέλα της Σεν Γκάλεν ενώ έχει παραστάσεις από κορυφαία πρωταθλήματα όπως τη Bundesliga. Αγωνίζεται στις τρεις θέσεις πίσω από το φορ αλλά και ως δεύτερος επιθετικός.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σιον το 2014 στην οποία έμεινε ως το 2017 (58 συμμετοχές με 18 γκολ) έχοντας ένα πέρασμα το 2016 ως δανεικός στην Ξαμάξ (16 συμμετοχές, 9 γκολ). Το 2017 πήρε μεταγραφή για τη Στουτγκάρδη. Στη γερμανική ομάδα έπαιξε σε 38 παιχνίδια και σημείωσε 5 τέρματα.

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του το 2019 η γαλλική Αμιάν με την οποία σε τρία χρόνια είχε 61 συμμετοχές και 10 γκολ. Το 2021 παραχωρήθηκε για ένα εξάμηνο δανεικός στην Πάντερμπορν όπου αγωνίστηκε σε 8 ματς και σκόραρε ένα γκολ. Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του η Σεν Γκάλεν, ενώ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του έχοντας 27 συμμετοχές και 2 γκολ.