Στον δρόμο για την επιστροφή στην Ελλάδα ο Καρλίτος!

Η Ελλάδα του ταιριάζει και αυτό φαίνεται με κάθε ευκαιρία. Ο Καρλίτος ετοιμάζεται για την 4η θητεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα καθώς βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ομάδες της Stoiximan Superleague για να επιστρέψει στη χώρα μας.

Ο 35χρονος φορ μετακόμισε στη Β' Πολωνίας το περασμένο καλοκαίρι και τη Βιετσίστα Κρακοβίας, με την οποία μέτρησε τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε 22 παιχνίδια, ωστόσο δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με αποτέλεσμα να μείνει ελεύθερος.

Να θυμίσουμε πως ο Ισπανός ποδοσφαιριστής ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Γενάρη του 2020 για λογαριασμό του Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε για 2,5 χρόνια κατακτώντας ένα Κύπελλο Ελλάδος και με απολογισμό 18 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Στη συνέχεια επέστρεψε στη Λέγκια Βαρσοβίας και το καλοκαίρι του 2023 αποτέλεσε τη μεταγραφική... βόμβα τη Λαμίας, οδηγώντας την στα Playoffs με 10 γκολ και 4 ασίστ σε 22 παιχνίδια. Οι εμφανίσεις του έκαναν την Αστάνα να δαπανήσει 300 χιλιάδες ευρώ για να τον αποκτήσει αλλά έναν χρόνο μετά γύρισε ξανά στη χώρα μας για χάρη του Ατρομήτου, με τον οποίο σε 22 ματς είχε 5 γκολ και 1 ασίστ.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ομάδες της Stoiximan Superleague προκειμένου να επιστρέψει στη χώρα μας και τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν οριστικές εξελίξεις για την περίπτωσή του.