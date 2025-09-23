Αθανασίου στους «Galacticos»: «Ο Παναθηναϊκός είναι μία... ανάσα από την συμφωνία με τον Φράνκο Μπαλντίνι»

Ο Νίκος Αθανασίου ανέφερε στους «Galacticos» πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά να δώσει τα χέρια με τον Φράνκο Μπαλντίνι, αφού έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (22/09) ο Νίκος Αθανασίου είχε αποκαλύψει στους «Galacticos» πως Φράνκο Μπαλντίνι βρίσκεται στα... ραντάρ του Παναθηναϊκού και σήμερα εκείνος, με νέες πληροφορίες που μετέφερε, ενημέρωσε πως οι «πράσινοι» απέχουν μία... ανάσα από το deal με τον Ιταλό, ο οποίος θα έχει συμβουλευτικό ρόλο.

Είναι δεδομένο πως ο ρόλος του θα είναι συμβουλευτικός προς τον ιδιοκτήτης της ομάδας, Γιάννη Αλαφούζο για θέματα της λειτουργίας του κλαμπ. Πιθανότατα δεν θα ασχολείται με την καθημερινότητα των «πρασίνων», ωστόσο ο βασικός του ρόλος θα είναι, αφού αποκτήσει καλή εικόνα για το τι γίνεται στην ομάδα, να βοηθάει στην λήψη των αποφάσεων.

Ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει τεράστια εμπειρία, αφού έχει εργαστεί μερικά από τα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμου, όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η Τότεναμ, η Ρόμα, αλλά και η εθνική Αγγλίας.