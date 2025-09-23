Ο Ισπανός προπονητής είχε ουκ ολίγες αλλαγές στο ντέρμπι της Κυριακής και το Gazzetta προσεγγίσει το σκεπτικό του τεχνικού της ομάδας του Ολυμπιακού.

Εν αρχή να θυμίσουμε πως στο 0-0 με την Πάφο σε επίπεδο προσώπων στον Ολυμπιακό ο Ροντινέι ήταν ο βασικός ακραίος μπακ και οι Ποντένσε και Στρεφέτσα οι 2 ακραίοι στην επίθεση. Η διάταξη του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Πάφο ήταν η εξής: Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι, κέντρο με Γκαρθία και Εσε και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Στρεφέτσα και Ποντένσε.

Ως προς στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός η απόφαση ήταν να είναι βασικοί οι Σιπιόνι, Ντιόγκο Νασιμέντο και Μουζακίτης. Εκτός του αρχικού σχήματος βρέθηκαν και οι Γκαρθία - Εσε αλλά και οι Τσικίνιο - Ποντένσε. Ο αρχικός σχηματισμός του Ολυμπιακού στο 1-1 της Λεωφόρου ήταν: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Σιπιόνι, Νασιμέντο και Μουζακίτη, άκρα με Στρεφέτσα και Καμπελά και φορ τον Ελ Καμπί.

Συγκριτικά με τους 2 αγώνες οι αλλαγές στην 11άδα ήταν 6 στο σύνολο. Υπάρχει εξήγηση πάνω σε αυτό. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει αποφασίσει ότι θα κάνει ουκ ολίγες διαφοροποιήσεις από αγώνα σε αγώνα και πάντα σε συνάρτηση με την καταπόνηση των παικτών, το πως διαμορφώνονται τα δεδομένα (και σε σχέση με το πρόγραμμα) και τον αριθμό των αγώνων.

Παράλληλα μέσα από αυτή τη διαδικασία θέλει να βάλει στο κλίμα της ομάδας τα νέα πρόσωπα αλλά και παράλληλα να τους δοκιμάσει και να τους τεστάρει σε δύσκολους αγώνες. Αλλιώς είναι να βλέπεις έναν παίκτη σε ένα μεγάλο και δύσκολο παιχνίδι και το πως ανταποκρίνεται σε αυτό και αλλιώς σε ένα θεωρητικά και πρακτικά πιο εύκολο αγώνα. Σε ένα δύσκολο και άκρως απαιτητικό πρόγραμμα χρειάζονται όλοι οι παίκτες και υπάρχει η ανάγκη άπαντες να νιώθουν χρήσιμοι και φυσικά όλοι αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο.

Προφανώς και υπάρχουν παίκτες που στον αγωνιστικό χώρο δείχνουν έξτρα ποιότητα και έχουν ηγετικό ρόλο όπως οι Ποντένσε, Τσικίνιο και Ελ Καμπί αλλά το ροτέισον είναι μέσα στο πλάνο και τη λογική του κόουτς. Μάλιστα ο Ολυμπιακός αυτό το διάστημα έχει την Τετάρτη παιχνίδι Κυπέλλου με τον Αστέρα, μετά το Σάββατο το ματς Πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό, την 1η Οκτωβρίου την Άρσεναλ στο Λονδίνο και στη συνέχεια στις 5 Οκτωβρίου το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.