Τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό για τη Μαρσέιγ, καθώς ο Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ θα μείνει εκτός για δυο εβδομάδες και δεν θα παίξει με τον Ολυμπιακό.

Σοβαρό πλήγμα για τη Μαρσέιγ, μιας και ο Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ, θα απουσιάσει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, τη στιγμή που ο σύλλογος ετοιμάζεται να δώσει οκτώ αγώνες μέσα σε μόλις 29 ημέρες. Η εξέλιξη αυτή δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς ο Δανός μέσος είχε αποχωρήσει μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης της εθνικής του ομάδας με την Ουαλία (1-0), την περασμένη Κυριακή. Ο Χόιμπιεργκ επέστρεψε την Τετάρτη στο προπονητικό κέντρο της Μαρσέιγ, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν μυϊκή βλάβη στον μηρό, η οποία, αν και δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, απαιτεί ξεκούραση προτού ο ποδοσφαιριστής μπορέσει να αρχίσει ξανά τρέξιμο στο γήπεδο. Ετσι, ο Δανός μέσος θα χάσει μεταξύ άλλων και την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Επιστροφές μεν, αλλά τα προβλήματα παραμένουν

Ο προπονητής της Μαρσέιγ δεν πρόλαβε να χαρεί τις θετικές εξελίξεις στη μεσαία γραμμή, όπου οι διαθέσιμες επιλογές ήταν περιορισμένες από την αρχή της σεζόν.

Ο Τοτσούκου Νάντι έχει επιστρέψει εδώ και περίπου δέκα ημέρες στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, ενώ πήρε χρόνο συμμετοχής και στο φιλικό του περασμένου Σαββάτου απέναντι στη Μονπελιέ. Από την πλευρά του, ο Κοντογκμπιά προπονήθηκε ξανά με την υπόλοιπη ομάδα την Τρίτη και όλα δείχνουν ότι θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τρουά, αν και δεν αποκλείεται να προφυλαχθεί.

Στο εσωτερικό της Μαρσέιγ, πάντως, υπάρχει ικανοποίηση για την εικόνα της ομάδας με το σύστημα 4-4-2 που χρησιμοποιήθηκε απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρηθεί και στην επόμενη αναμέτρηση. Το βέβαιο είναι πως ο τραυματισμός του Χόιμπιεργκ έρχεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της Μαρσέιγ να ανταποκριθεί σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα, με τον Ζενεσιό να αναζητά λύσεις σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν.