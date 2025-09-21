Ο Ισπανός τεχνικός ξεκινά για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στη Λεωφόρο στον άξονα τους Σιπιόνι, Ντιόγκο Νασιμέντο και Μουζακίτη.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να χρίσει βασικούς στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός τους Σιπιόνι, Ντιόγκο Νασιμέντο και Μουζακίτη. Εκτός του αρχικού σχήματος είναι και οι Γκαρθία - Εσε αλλά και οι Τσικίνιο - Ποντένσε. Ο αρχικός σχηματισμός του Ολυμπιακού: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Σιπιόνι, Νασιμέντο και Μουζακίτη, άκρα με Στρεφέτσα και Καμπελά και φορ τον Ελ Καμπί.

Στον πάγκο των Πειραιωτών είναι οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Εσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Γιαζίτζι και Ταρέμι.