Το αντίο του Χόρντουρ Μάγκνουσον στον Παναθηναϊκό και τους οπαδούς του.

Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και σήμερα ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στον Λεβαδειακό.

Ο 32χρονος Ισλανδός στόπερ έμεινε για τρία χρόνια στο τριφύλλι και κατέγραψε 38 ματς και δύο γκολ. Ο τραυματισμός του στο ξεκίνημα της σεζόν 2023-24, όταν και υπέστη ρήξη χιαστού, ουσιαστικά ήταν αυτός που δεν του επέτρεψε να γυρίσει στον Παναθηναϊκό στο επίπεδο που ήταν.

Ο έμπειρος αριστεροπόδαρος αμυντικός μέσω των social media θέλησε να αποχαιρετήσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον σύλλογο. Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ένα καθυστερημένο αντίο, αλλά να 'μαστε.

Όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό το 2022, ήμουν ενθουσιασμένος. Ομάδα με σπουδαίους οπαδούς και πλούσια ιστορία στην Ευρώπη — αλλά εύχομαι να μπορούσα να σας είχα προσφέρει περισσότερα. Απόλαυσα την παραμονή μου στον σύλλογο, όπως και την αγάπη που έλαβα από τους φιλάθλους. Το συναίσθημα ήταν αμοιβαίο.

Ο βασικός μου στόχος την περασμένη σεζόν ήταν να έχω το προνόμιο να αγωνιστώ μπροστά στους φιλάθλους τουλάχιστον μία ακόμη φορά και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να το πετύχω.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, τα μέλη του επιτελείου και όλους όσοι βρίσκονται γύρω από τον σύλλογο για αυτά τα τρία χρόνια, και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στο μέλλον».

