Αθανασίου στους Galacticos: «Ο Ρεμπρόφ έχει ψηθεί να έρθει άμεσα, δεν αποκλείεται το διπλό ταμπλό για λίγο...»

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στο Gazzetta μετέφερε στους «Galacticos» όλες τις εξελίξεις στην υπόθεση του Σεργκέι Ρεμπρόφ, αλλά και του Ολλανδού τεχνικού Μαρκ φαν Μπόμελ.

Ο Παναθηναϊκός επιδιώκει να κλείσει άμεσα το θέμα του προπονητή.

Ο Χρήστος Κόντης μετά το διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια τρέχει την ομάδα, τη στιγμή που η διοίκηση θέλει το συντομότερο να βρει τον διάδοχο του Πορτογάλου, για να έχει αυτός τον χρόνο να δουλέψει στην επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στο Gazzetta Νίκος Αθανασίου έδωσε όλες τις εξελίξεις στους «Galacticos». Τόνισε ότι το τριφύλλι έχει πρώτο στόχο τον προπονητή της εθνικής Ουκρανίας Σεργκέι Ρεμπρόφ και ακολουθεί ο Ολλανδός Μαρκ φαν Μπόμελ. Για τον 51χρονο Ουκρανό τεχνικό, ξεκαθαρίστηκε ότι έχει καλυφθεί σε όλα και ο ίδιος θα μεταβεί στο Κίεβο για να λύσει άμεσα το θέμα και να έρθει να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Ο Αθανασίου τόνισε ότι το θέμα δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό και δεν απέκλεισε μία μεσοβέζικη λύση, να μείνει τελικά ο Ρερμπόφ στην εθνική Ουκρανίας για τα ματς του Οκτωβρίου, όχι και του Νοεμβρίου όμως και να έρθει κατόπιν στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αθανασίου: «Ο Ρεμπρόφ παραμένει ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού. Όλο το βάρος πέφτει εκεί και το Νο2 είναι ο Φαν Μπόμελ, ο 48χρονος Ολλανδός τεχνικός.

Τελευταία του δουλειά ήταν στην Αντβέρπ, το 2023 πήρε το νταμπλ εκεί. Είναι διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού του Φαν Μπόμελ από τον Ρεμπρόφ.

Ο Ουκρανός θα πάει αυτή την εβδομάδα στο Κίεβο ο ίδιος. Δεν ήταν στην ουκρανική πρωτεύουσα. Με στόχο με τις προσωπικές του επαφές να λύσει το θέμα και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο ζήτημα της ομοσπονδίας είναι και κάτι παραπάνω και το αφήνω εδώ.

Έγινε μία επαφή το σαββατοκύριακο, ξεκαθάρισε στους ανθρώπους του τριφυλλιού ότι είναι ψημένος, πανέτοιμος να έρθει, καλυμμένος σε όλα τα επίπεδα. Οπότε πρέπει να βγάλει άκρη μέσα στην εβδομάδα. Δεν αποκλείω να παμε σε λύση μεζοβέζικη. Είναι κι αντιπρόεδρος στην ομοσπονδία. Δεν το βλέπει καθόλου μακροπρόθεσμα το διπλό ταμπλό. Στη χειρότερη να κάτσει στα δύο ματς Οκτωβρίου και τέλος. Θέλει να το λύσει, όμως και να έρθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Κι έχει μία πάρα πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο της χώρας».

