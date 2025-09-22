Βιεϊρίνια: «Έκλαιγα το 2004, τιμή που έπαιξα στην Ελλάδα»

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια βραβεύθηκε για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια είπε αντίο σε μία τεράστια καριέρα.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής υπηρετεί πλέον τον ΠΑΟΚ από άλλο πόστο και στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ βραβεύθηκε από το πρώην στέλεχος του Δικεφάλου και νυν πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βιεϊρίνια, αρχικά για την αναφορά ότι η Ελλάδα πήρε το 2004 το Euro στην Πορτογαλία: «Έπρεπε να πείτε για το 2004; Έκλαιγα, μικρό παιδί τότε».

Στη συνέχεια ο Βιεϊρίνια ανέφερε: «Τιμή μου που έπαιξα εδώ και είχα αγάπη και σεβασμό από τον κόσμο».

Ο Γκαγκάτσης τόνισε ότι θα τα καταφέρει και στα επόμενα βήματα, όπως και στο χορτάρι.

Δείτε το βίντεο