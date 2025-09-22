Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Κωνσταντής Τζολάκης αναδείχθηκε ο καλύτερος τερματοφύλακας της περσινής σεζόν στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

Το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα για τη σεζόν 2024-2025 παρέλαβε ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

Ο Χριστογεώργος του ΟΦΗ και ο Τσάβες του Παναιτωλικού ήταν οι άλλοι δύο υποψήφιοι, με τον Τζολάκη να παραλαμβάνει το βραβείο του.