Γιορτή ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος τερματοφύλακας της σεζόν 2024-2025 ο Τζολάκης
Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Κωνσταντής Τζολάκης αναδείχθηκε ο καλύτερος τερματοφύλακας της περσινής σεζόν στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.
Το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα για τη σεζόν 2024-2025 παρέλαβε ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.
Ο Χριστογεώργος του ΟΦΗ και ο Τσάβες του Παναιτωλικού ήταν οι άλλοι δύο υποψήφιοι, με τον Τζολάκη να παραλαμβάνει το βραβείο του.
@Photo credits: eurokinissi
