Αθανασίου στους «Galacticos»: «Δεν προκύπτει θέμα από τις μετρήσεις, ψυχολογικό το πρόβλημα»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε για το «καυτό» θέμα της φυσικής κατάτασης των παικτών του Παναθηναϊκού παραθέτοντας όλα τα δεδομένα.

Ο Νίκος Αθανασίου ανέλυσε στην εκπομπή των «Galacticos» του Gazzetta το φλέγον θέμα της φυσικής κατάστασης των παικτών. Ξεκίνησε την αναφορά από την προετοιμασία του καλοκαιριού και την δουλειά που έγινε στην Αυστρία.

Εξήγησε πως όλοι παραδέχθηκαν πως το καλοκαίρι έγινε μία αρκετά δυνατή προετοιμασία με διπλές προπονήσεις, οπότε πιθανότατα δεν είναι εκεί η ρίζα του προβλήματος. Μάλιστα επικαλέστηκε και τις μετρήσεις που έχουν στην κατοχή τους οι άνθρωποι της ομάδας τονίζοντας πως δεν προκύπτει πρόβλημα ούτε από κει.

Υπήρχαν σίγουρα κάποιοι ποδοσφαιριστές που επωμίστηκαν αρκετά μεγάλο βάρος στα πρώτα ματς της σεζόν με τον Ρουί Βιτόρια, αφού δεν γινόταν ροτέισον, αλλά μέχρι εκεί.

Στον Παναθηναϊκό θεωρούν πως το πρόβλημα βρίσκεται στο ψυχολογικό-πνευματικό κομμάτι, αφού πιστεύουν πως δεν αντιλήφθηκαν όλοι οι παίκτες την σημασία που είχε το χθεσινό παιχνίδι για τον οργανισμό.

Πάντως έχουν εμπιστοσύνη στον Χρήστο Κόντη και θεωρούν πως με την δουλειά και την διαχείρισή του θα βελτιωθεί η κατάσταση.

