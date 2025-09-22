Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με τον Πελίστρι, το διάστημα της απουσίας του
Χωρίς τον Φακούντο Πελίστρι θα πορευθεί το προσεχές διάστημα ο Παναθηναϊκός, αφού ο Ουρουγουανός εξτρέμ, που είχε χάσει τα τελευταία τέσσερα ματς λόγω μυϊκών προβλημάτων θα μείνει κι άλλο διάστημα εκτός.
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει πάθει υποστεί θλάση κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα για τις επόμενες μέρες. Στην ουσία ο Χρήστος Κόντης δεν θα τον έχει ξανά στην διάθεσή του για τα ματς της εβδομάδας αυτής με Γιούνγκ Μπόις και Παναιτωλικό
Θα γίνει προσπάθεια να προλάβει και τα υπόλοιπα παιχνίδια μέχρι την διακοπή, δηλαδή εκείνα με την Γκόου Αχέντ Ινγκλς (02/10) και τον Ατρόμητο (05/10), αφού μην ξεχνάμε πως μιλάμε για έναν παίκτη που έχει να αγωνιστεί από το εκτός έδρας ματς με την Σαμσουνσπόρ (28/08).
Υπενθυμίζουμε πως ο 23χρονος ποδοσφαιριστής είχε επιστρέψει νωρίτερα από την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης στο παράθυρο του Σεπτεμβρίου, έχοντας από τότε ένα μυϊκό πρόβλημα.
Τα παιχνίδια που είναι πιθανό να χάσει ο Πελίστρι
- Γιούνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός (25/09)
- Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός (28/09)
- Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ινγκλς (02/10)
- Παναθηναϊκός - Ατρόμητος (05/10)
