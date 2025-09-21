Απαρηγόρητοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο φινάλε του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, χειροκροτήθηκαν από τον κόσμο.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κρατούσαν μία σπουδαία νίκη στα χέρια τους, μέχρι τις καθυστερήσεις, αλλά ο Ολυμπιακός με την ποιότητά του και τον εκτελεστή Ελ Καμπί βρήκε το γκολ της ισοφάρισης.

Στο τέλος του ματς οι «πράσινοι» ήταν πικραμένοι κι απαρηγόρητοι με την απώλεια της νίκης. Ο κόσμος, ωστόσο, τους χειροκρότησε αναγνωρίζοντας ότι έκαναν μία μεγάλη προσπάθεια.

Στη θύρα 13', παράλληλα, υπήρξαν δύο μικροεστίες φωτιάς. Σε γενικές γραμμές, πάντως, η ατμόσφαιρα στις εξέδρες για ντέρμπι ήταν εξαιρετική χωρίς παρατράγουδα.