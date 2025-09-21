Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Χειροκρότημα στους παίκτες του τριφυλλιού, μικροεστίες φωτιάς στη Θ13
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κρατούσαν μία σπουδαία νίκη στα χέρια τους, μέχρι τις καθυστερήσεις, αλλά ο Ολυμπιακός με την ποιότητά του και τον εκτελεστή Ελ Καμπί βρήκε το γκολ της ισοφάρισης.
Στο τέλος του ματς οι «πράσινοι» ήταν πικραμένοι κι απαρηγόρητοι με την απώλεια της νίκης. Ο κόσμος, ωστόσο, τους χειροκρότησε αναγνωρίζοντας ότι έκαναν μία μεγάλη προσπάθεια.
Στη θύρα 13', παράλληλα, υπήρξαν δύο μικροεστίες φωτιάς. Σε γενικές γραμμές, πάντως, η ατμόσφαιρα στις εξέδρες για ντέρμπι ήταν εξαιρετική χωρίς παρατράγουδα.
