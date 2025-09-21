Ο Ντραγκόφσκι παραλίγο να κάνει δώρο γκολ στον Ολυμπιακό, αλλά το έσωσε με κόρνερ.

Ο Ντραγκόφσκι στο 36' «θόλωσε» δεν ήξερε στη μικρή περιοχή τι να κάνει με τη μπάλα και υπό την πίεση του Ελ Καμπί και του Καμπελά που περίμεναν το δώρο, πέταξε τη μπάλα με πρόσωπο στο τέρμα, σε κόρνερ και ο Παναθηναϊκός πέρασε τον κίνδυνο τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μετά το 30' κέρδισε μέτρα στο γήπεδο.

