Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Πρώτη απειλή του τριφυλλιού, μπλόκαρε ο Τζολάκης
Ο Παναθηναϊκός στο 3' απείλησε, αλλά ο Τζολάκης ήταν σταθερός.
Στο 3' ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη φάση για να απειλήσει τον Ολυμπιακό.
Σε αντεπίθεση των πρασίνων ο Τζούριτσιτς έκανε τη σέντρα από αριστερά για τον Ντέσερς, αλλά προ του φορ του Παναθηναϊκού, μπλόκαρε ο Τζολάκης.
@Photo credits: INTIME, Αλέξανδρος Ευαγγελάτος
