Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Πρώτη απειλή του τριφυλλιού, μπλόκαρε ο Τζολάκης

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός στο 3' απείλησε, αλλά ο Τζολάκης ήταν σταθερός.

Στο 3' ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη φάση για να απειλήσει τον Ολυμπιακό.

Σε αντεπίθεση των πρασίνων ο Τζούριτσιτς έκανε τη σέντρα από αριστερά για τον Ντέσερς, αλλά προ του φορ του Παναθηναϊκού, μπλόκαρε ο Τζολάκης.

