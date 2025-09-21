Παπαδόπουλος: «Το παιχνίδι με ΟΦΗ θα μας έδειχνε αν θα πάμε ψηλά ή θα παραμείνουμε εκεί που είμαστε»

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού μιλώντας μετά το εμφατικό 4-0 της ομάδας του επί του ΟΦΗ ανέφερε πως το συγκεκριμένο παιχνίδι θα έδειχνε για το αν οι Βοιωτοί θα πάνε ψηλά ή αν θα παραμείνουν εκεί που είναι.

Ένας φοβερός Λεβαδειακός επικράτησε με 4-0 του ΟΦΗ σε μια αναμέτρηση στην οποία οι «πράσινοι» έδειξαν για ακόμα μία φορά την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Οι φωνές μου όμως δεν έχουν να κάνουν με το να βάλουμε γκολ, αλλά με την εικόνα της ομάδας και το πόσο αργά έπαιζε. Για εμένα αυτό το παιχνίδι ήταν ματς κλειδί, προσπάθησα να μην μεταφέρω στους παίκτες μου άγχος, γιατί θα μας έδειχνε που θα πάμε, για το αν θα πάμε ψηλά ή θα παραμείνουμε εκεί που είμαστε.

Οι παίκτες μου έχουν καρδιά, ψυχή, ποιότητα και ταλέντο και θέλουν να πάνε ψηλότερα και να έχουν υψηλές απαιτήσεις από τους εαυτούς τους. Έχουμε προβλήματα τραυματισμών, αλλά και συνεχόμενα παιχνίδια. Το ρόστερ μας είναι γεμάτο και παίκτες που δίνουν τα πάντα, ούτως ώστε η ομάδα να προχωρήσει».