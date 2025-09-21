Οι αλλαγές στο βασικό σχήμα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι κι εκείνη η θέση που φαίνεται να είναι ακόμα ανοιχτή στο μυαλό του Χρήστου Κόντη.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά το πρώτο του ντέρμπι για την φετινή σεζόν και μάλιστα είναι εκείνο απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλό του, τον Ολυμπιακό, τον οποίο αντιμετωπίζει απόψε (21:00-Cosmote Sport 1) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Το ματς αυτό έρχεται σ' ένα πολύ κακό διάστημα για τους «πρασίνους», αφού το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα (ένας βαθμός σε δύο ματς με Λεβαδειακό και Κηφισιά) έφερε την απομάκρυνση του προπονητή της ομάδας, Ρουί Βιτόρια, με αποτέλεσμα εκείνοι να πηγαίνουν στο σημερινό ματς με τον Χρήστο Κόντη, που επέστρεψε για να αναλάβει τον ρόλο του υπηρεσιακού τεχνικού για τα προσεχή παιχνίδια της ομάδας μέχρι να βρεθεί ο διάδοχος του Πορτογάλου.

Στο παιχνίδι αυτό το «τριφύλλι» δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Φακούντο Πελίστρι, αλλά και τους Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Μίλος Πάντοβιτς. Απώλειες έχουν όμως και οι «ερυθρόλευκοι» με τον Μεντιλίμπαρ να μην μπορεί να υπολογίζει σε Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ και Ροντινέι.

Αυτό αναμένεται να είναι το πρώτο παιχνίδι του Χρήστου Κόντη στην επιστροφή του στην ομάδα και γι' αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις σκέψεις του για το αρχικό σχήμα στο πρώτο αυτό παιχνίδι που θα κάτσει στην άκρη του πάγκου, το οποίο τυγχάνει να είναι και τεράστιας σημασίας, μεγαλύτερης απ' ότι έχουν συνήθως έτσι κι αλλιώς τα μεγάλα αυτά ντέρμπι.

Το δίλημμα κάτω από τα δοκάρια και οι τρεις ακόμη αλλαγές

Ο Έλληνας τεχνικός θα παρατάξει την ομάδα με το κλασσικό 4-3-3 που χρησιμοποιούσε και επί Ρουί Βιτόρια, ωστόσο θα υπάρχουν διαφορές στην τακτική προσέγγιση που θα κάνουν το παιχνίδι της ομάδας να προσιδιάζει περισσότερο στην δική του φιλοσοφία.

Το βασικό δίλημμα που έχει εκείνος αφορά την θέση του τερματοφύλακα, αφού υπάρχει ο Ντραγκόφσκι, που έχει ξεκινήσει ως ο βασικός την σεζόν και ο Λαφόν, ο οποίος άφησε καλές εντυπώσεις στον μεσοβδόμαδο αγώνα με την Athens Kallithea, είναι ένας πορτιέρε εγνωσμένης αξίας και δείχνει έτοιμος για την ευκαιρία του στο μεγάλο αυτό ματς.

Η άμυνα δεν αναμένεται να αλλάξει ούτε στο ελάχιστο. Οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά θα είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Καλάμπρια στα δεξιά και ο Κυριακόπουλος στα αριστερά. Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια θα παραμείνει στο «6», όμως ο Ρενάτο Σάντσες φαίνεται πως θα αφήσει την θέση του στον Άνταμ Τσέριν (πάντα μιλάμε σε σχέση για τον προηγούμενο αγώνα του πρωταθλήματος με την Κηφισιά). Στο «10» ο Μπακασέτας είναι το μεγάλο φαβορί, ωστόσο κάποιες λίγες πιθανότητες συγκεντρώνει και ο Ταμπόρδα.

Στα «φτερά» της επίθεσης η απουσία του Πελίστρι απλοποιεί την κατάσταση. Ο Τετέ θα πάρει θέση στα δεξιά και ο Τζούρισιτς στα αριστερά. Στην κορυφή της επίθεσης θα πάρει φανέλα βασικού για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα ο Σίριλ Ντέσερς, που δείχνει καλά ενώ σκόραρε και μεσοβδόμαδα με την Athens Kallithea.