Σήμερα λοιπόν ξεκινάει ένα απίστευτο πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό, καθώς στους εφτά επόμενους αγώνες του σε όλες τις διοργανώσεις οι έξι είναι μακριά από το Καραϊσκάκη! Δύο από αυτούς με την Μπαρτσελόνα και την Άρσεναλ και δύο με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ!

Αναπόφευκτα, οι αντοχές της ομάδας και του οργανισμού, ακόμη και του κόσμου του Ολυμπιακού θα δοκιμαστούν αυτό τον μήνα (21.9 έως 21.10) και θα πρέπει να αποδειχθούν δυνατές, έτσι ώστε να προχωρήσει ομαλά ο σύλλογος για την επίτευξη των υψηλών στόχων του. Θα είναι ζόρικες αυτές οι εβδομάδες και μαθηματικά όπως λέμε οι «ερυθρόλευκοι» θα δυσκολευτούν. Αλλά η μαγκιά είναι ακριβώς αυτή, αφενός μεν να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα, αφετέρου δε να αποφύγουν την εσωστρέφεια που μπορεί να φέρουν τα όποια αρνητικά αποτελέσματα ίσως προκύψουν. Διότι άμα ο Ολυμπιακός βγει όρθιος, κυρίως ψυχολογικά, μετά από αυτό τον πολύ δύσκολο μήνα, νομίζω ότι στη συνέχεια όλα θα γίνουν πιο εύκολα.

Τέλος πάντων, το ξεκίνημα σε αυτό το πολύ δύσκολο πρόγραμμα θα γίνει απόψε στη Λεωφόρο, την πιο δύσκολη για τον Ολυμπιακό έδρα εδώ και κάμποσα χρόνια. Τόσο στη Φιλαδέλφεια, όσο και στην Τούμπα συνήθως βρίσκει την άκρη και παίρνει αυτό που θέλει, ενώ στη Λεωφόρο δυσκολεύεται να φτάσει σε νίκες. Πολλές φορές μπορεί να μην χάνει, αλλά το διπλό δεν το κάνει εύκολα.

Στο πρωτάθλημα έχει δύο, ένα πριν 12 χρόνια, το 2013, με το γκολ του Μήτρογλου στο 90’ (1-0), κι ένα πολύ πιο πρόσφατα, το Μάϊο του 2021, τελευταία αγωνιστική των πλέϊ οφ, όταν πάντως τότε ο Παναθηναϊκός είχε παίξει και με παιδιά της Κ19, με υπηρεσιακό προπονητή κλπ. Κι έχει, βέβαια, και το ιστορικό 4-1 της πρόκρισης στο κύπελλο τον Μάρτιο του 2001.

Στα υπόλοιπα 17 παιχνίδια των δύο ομάδων στη Λεωφόρο από το 2000, όταν δηλαδή ο Παναθηναϊκός έφυγε από το ΟΑΚΑ κι επέστρεψε στη φυσική του έδρα τουλάχιστον για τα περισσότερα παιχνίδια του, τα αποτελέσματα σχεδόν μοιράζονται ανάμεσα σε νίκες των «πράσινων» και σε ισοπαλίες. Έτσι, σε ένα σύνολο 20 αγώνων υπάρχουν εννιά νίκες του ΠΑΟ, οκτώ ισοπαλίες και τρεις νίκες του Ολυμπιακού, που η αλήθεια είναι ότι παλιότερα στη Λεωφόρο είχε πολλά μεγάλα διπλά.

Από την άλλη, βέβαια, να έχουμε υπόψιν μας ότι ο Ολυμπιακός είναι αήττητος στα εφτά τελευταία του παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο με τον Παναθηναϊκό, έχοντας αρχικά τέσσερις σερί ισοπαλίες και στη συνέχεια τρεις σερί νίκες (!), όλα αποτελέσματα με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του. Μάλιστα, το περσινό 1-0 του Κυπέλλου στο Καραϊσκάκη με την γκολάρα του Μουζακίτη είχε σπάσει ένα άλλο σερί αήττητο, αλλά του Παναθηναϊκού, για εννιά αγώνες!

Όπως κι αν έχει, ο Ολυμπιακός απόψε πρέπει να παρουσιάσει το καλύτερο του πρόσωπο μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν εάν θέλει να επιβιώσει. Η εικόνα του στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και στην πρώτη αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ φοβάμαι ότι δεν θα είναι αρκετή ούτε για ισοπαλία απόψε. Πρέπει να δούμε έναν άλλο, καλύτερο Ολυμπιακό, που να μας θυμίσει την περσινή ομάδα.

Άσχετο: Ο παίκτης της Πάφου που κατά κοινή ομολογία εντυπωσίασε την Τετάρτη ήταν ο κεντρικός αμυντικός Γκόλνταρ. Μιλάμε για έναν 31χρονο Ισπανό, ο οποίος πήρε μαζί του στην Κύπρο πριν δύο χρόνια ο συμπατριώτης του προπονητής Γκαρσέδο, με μεταγραφή 500 χιλ. Ευρώ από την άσημη Μπούργκος. Έναν παίκτη που έχει παίξει στην Α΄ κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος ένα παιχνίδι πριν 10 ολόκληρα χρόνια! Και που στα 93 παιχνίδια του με την Πάφο έχει στο ενεργητικό του και 12 γκολ με 3 ασίστ! Αυτές είναι μεταγραφές!

Και στα τρία μέχρι τώρα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη υπάρχει το ίδιο σκηνικό, αν κάποιος το παρατηρήσει καλύτερα-οι «ερυθρόλευκοι» επιτίθενται σφόδρα μόνο στο β΄ ημίχρονο, όταν ο αντίπαλος γκολκίπερ είναι μπροστά από το πέταλο της Θύρας 7!

Εκεί μπήκαν και τα δύο γκολ επί του Αστέρα, εκεί μπήκαν και τα πέντε γκολ επί του Πανσερραϊκού, εκεί έγιναν όλες οι ευκαιρίες με την Πάφο! Αντιθέτως, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι σχεδόν ακίνδυνη στα α΄ ημίχρονα, όταν έκανε δηλαδή επιθέσεις στην αντίπαλη εστία που ήταν μπροστά από το απέναντι πέταλο!

