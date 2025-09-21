Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οι αναγνώστες του Gazzetta ψήφισαν «κόκκινο» το ντέρμπι
Σε λίγες ώρες θα έχουμε το πρώτο αιώνιο ντέρμπι της σεζόν! Έφτασε λοιπόν αυτή η ώρα. Βράδυ Κυριακής (21.00, COSMOTE SPORTS TV 1) στη Λεωφόρο, που αναμένεται κατάμεστη, ο Παναθηναϊκός μετά από δύο γκέλες σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος (ισοπαλία με Λεβαδειακό και ήττα από την Κηφισιά), υποδέχεται τον Ολυμπιακό του απόλυτου «3x3» στο Πρωτάθλημα.
Μέσα από το poll του Gazzetta 6968 αναγνώστες έκαναν την επιλογή τους για το σκορ του αγώνα. Σε ποσοστό 46% (με 3238 ψήφους) η πλειοψηφία διάλεξε νίκη των Πειραιωτών. Η 2η επιλογή σε ποσοστό 34% είναι η νίκη του Παναθηναϊκού (με 2339 ψήφους) και η Νο3 η ισοπαλία (με 1391 ψήφους). Με άλλα λόγια ο περισσότερος κόσμος βλέπει νίκη της ομάδας του Μεντιλίμπαρ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός - Αδελαΐδα, Ολυμπιακός - Ερυθρός και Άρσεναλ - Σίτι
- Stoiximan Super League 1: Ήρθε η ώρα για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς με το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ντέρμπι των «αιωνίων» και το Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι