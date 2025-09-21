Στο σύνολο 6968 αναγνώστες έριξαν τη διαδικτυακή τους ψήφο στο poll του Gazzetta για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Σε λίγες ώρες θα έχουμε το πρώτο αιώνιο ντέρμπι της σεζόν! Έφτασε λοιπόν αυτή η ώρα. Βράδυ Κυριακής (21.00, COSMOTE SPORTS TV 1) στη Λεωφόρο, που αναμένεται κατάμεστη, ο Παναθηναϊκός μετά από δύο γκέλες σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος (ισοπαλία με Λεβαδειακό και ήττα από την Κηφισιά), υποδέχεται τον Ολυμπιακό του απόλυτου «3x3» στο Πρωτάθλημα.