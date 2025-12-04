Ο Ράφα Μπενίτεθ απάντησε στην ανάρτηση του Σεμπάστιαν Λέτο έπειτα από τη συνάντησή τους στο παιχνίδι της Λεωφόρου.

Ιδιαίτερο ήταν το ματς Κυπέλλου μεταξύ του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά καθώς τέθηκαν αντιμέτωποι ο Ράφα Μπενίτεθ με τον Σεμπάστιαν Λέτο, με τον Ισπανό τεχνικό να είχε στο παρελθόν ως παίκτη στη Λίβερπουλ τον νυν Αργεντινό τεχνικό της Κηφισιάς.

Ο Λέτο ανέβασε μια φωτογραφία μαζί με τον Μπενίτεθ και τον Κυργιάκο από τη Λεωφόρο, γράφοντας: «Mister, τι ευχαρίστηση που σε ξαναβρίσκω».

Ο Μπενίτεθ από την πλευρά του απάντησε στον Λέτο, αναρτώντας επίσης τη συγκεκριμένη φωτογραφία στα social media και γράφοντας: «Τι χαρά που σε είδα».