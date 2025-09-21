Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το τεράστιο ειδικό βάρος που απέκτησε από την προηγούμενη Κυριακή μέχρι σήμερα το πρώτο ντέρμπι της σεζόν όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον Ολυμπιακό...

Αλλιώς ξεκίνησε η εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό το πρωί της Δευτέρας, αλλιώς εξελίχθηκε μέχρι τη σήμερον ημέρα του ντέρμπι στη Λεωφόρο. Του πρώτου ντέρμπι της σεζόν στη Stoiximan Superleague, του οποίου το αποτέλεσμα υπό κανονικές συνθήκες ελάχιστα θα επηρέαζε την πορεία των δύο ομάδων, αλλά αίφνης απέκτησε τεράστιος ειδικό βάρος και για τους δύο «αιώνιους».

O Oλυμπιακός έβαλε δύσκολα στον εαυτό του με την Πάφο και αν χάσει...

Ο Παναθηναϊκός απέλυσε τον Ρουί Βιτόρια το μεσημέρι της Δευτέρας και μετά από συζητήσεις τριών ημερών προσέλαβε τον Χρήστο Κόντη με τετραμελές τιμ, προφανώς όχι για ένα, αλλά για περισσότερα παιχνίδια. Και ο Ολυμπιακός, από την άλλη πλευρά, κατάφερε την Τετάρτη εναντίον μιας εκ των ασθενέστερων (αν όχι την ασθενέστερη) από τις 36 ομάδες του Champions League να μείνει στο 0-0 παίζοντας μία ώρα με παίκτη παραπάνω.

«Πέταξε», δηλαδή, το ματς στο οποίο θεωρητικά είχε τις περισσότερες πιθανότητες για νίκη συγκριτικά με τα υπόλοιπα επτά στη σειρά της εφετινής περιπέτειάς του και έβαλε τον εαυτό του σε δύσκολη θέση. Όχι επειδή μειώθηκαν από την πρώτη κιόλας αγωνιστική οι πιθανότητές του για πρόκριση στο γκρουπ 8-24, αλλά διότι το πρόγραμμά του περιλαμβάνει Λεωφόρο, Emirates, Tούμπα και Βαρκελώνη σε 20 μέρες: τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται ως προς το βαθμό δυσκολίας και τους κινδύνους, ανάλογα με το αποτέλεσμα…

Ο Παναθηναϊκός θα τρέχει για να πιάσει τον Αρη αν ηττηθεί

Ευκόλως εννοούμενος είναι και ο κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση ήττας. Και δεν αναφερόμαστε στην ατμόσφαιρα που θα επικρατεί στον πράσινο πλανήτη, αλλά στο… πρακτικό μέρος της υπόθεσης. Αν το πρόβλημα του Ολυμπιακού σε περίπτωση αποτυχίας απόψε θα είναι η πιθανή γέννηση περιόδου κρίσης (μιας και ο Παναθηναϊκός θεωρείται και από πολλούς οπαδούς του νταμπλούχου μια ομάδα… υπό διάλυση και πολύ κατώτερη από τη δική τους), το πρόβλημα του Τριφυλλιού θα είναι η γέννηση προϋποθέσεων για να μείνει τελικά ακόμα και εκτός πρώτης τετράδας. Για κατάκτηση τίτλου προφανώς μια ομάδα που απολύει τον προπονητή της στο δεύτερο παιχνίδι πρωταθλήματος δεν μπορεί καν να… ψελλίζει δεδομένου και του ανταγωνισμού με τρεις σοβαρότατους αντιπάλους, αλλά ο Αρης έχει πια τον προσηλωμένο μόνο στο αποτέλεσμα Μανόλο, δεν θα έχει τη φθορά ευρωπαϊκών αναμετρήσεων και το ρόστερ του είναι αν μη τι άλλο ικανό για να παίρνει νίκες με τους «μικρομεσαίους». Στα «μεγάλα» ματς ποτέ δεν είχε πρόβλημα: όλα τα τελευταία χρόνια έχει πάρει αρκετούς βαθμούς από τους «τέσσερις»!

Για να το κάνουμε… πενηνταράκια: αν το ταμπλό γράφει απόψε «Ολυμπιακός 12, ΑΕΚ 12, ΠΑΟΚ 10, Αρης 9, Παναθηναϊκός 1», οι Πράσινοι θα πρέπει πια να αρχίσουν το κυνήγι αρχικά για την τέταρτη θέση. Κι ας έχουν ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, το οποίο όποτε κι αν γίνει, εύκολο δεν θα είναι…

Θα την έπαιρνα την ισοπαλία αν ήμουν Κόντης ή Μεντιλίμπαρ

Αν ο Ολυμπιακός παρουσιαστεί απόψε με το ίδιο ή περισσότερο ποδοσφαιρικό πάθος και φιλότιμο από τον Παναθηναϊκό, δύσκολα θα ηττηθεί. Διότι έχει περισσότερη ποιότητα και μεγαλύτερο βάθος και στη μεσαία γραμμή του και στην επίθεση. Αμφιβάλλω όμως, διότι ακολουθεί και το ματς με την Αρσεναλ.

Αν ο Παναθηναϊκός κατορθώσει να αποφύγει τα τραγικά αμυντικά λάθη και ειδικά η μεσαία γραμμή του καταφέρει να ανταποκριθεί στις υπεραυξημένες απαιτήσεις του συγκεκριμένου αγώνα, θα έχει τις δικές του πιθανότητες νίκης, οι οποίες θα εξαρτηθούν σ’ αυτή την περίπτωση από την ευστοχία του.

Σε τελική ανάλυση, αν ήμουν Κόντης ή Μεντιλίμπαρ θα την έπαιρνα την ισοπαλία αν μου τη χάριζαν. Διότι ειδικά σ’ αυτό το ματς ο πόνος του ηττημένου θα είναι μεγαλύτερος από τη χαρά του νικητή.

Ρέφερι ο διαβόητος Αϊτεκίν στη remontada της παριζιάνικης «σφαγής» στη Βαρκελώνη

Παρεμπιμπτόντως, ακόμα διαιτητικό ρεσιτάλ να δώσει σήμερα, η επιλογή του Ντενίζ Αϊτεκίν για το ντέρμπι είναι εκ των προτέρων αποτυχημένη και άστοχη από τον Στεφάν Λανουά. Αντιληπτό ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας είναι το «ευκολάκι» του λόγω της εξαιρετικής σχέσης που διατηρεί, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν αρκετοί άλλοι διαθέσιμοι top (και όχι παλαίμαχοι στην τελευταία χρονιά της καριέρας τους) διαιτητές που θα μπορούσε να έχει ζητήσει από άλλες ομοσπονδίες ο επικεφαλής της ΚΕΔ. Πολλώ, δε, μάλλον, όταν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εβδομάδας δεν υπάρχουν ματς στο Champions League.

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ωραίο να φέρνεις για ματς στην Ελλάδα τον ρέφερι που έχει στιγματιστεί ανεξίτηλα με μια από τις μεγαλύτερες διαιτητικές «σφαγές» του Champions League, δηλαδή τον διαιτητή του αλησμόνητου Μπαρτσελόνα Παρί Σεν Ζερμέν 6-1, το οποίο απολύτως λογικά ήταν και το τελευταίο σοβαρό ματς που σφύριξε στη διοργάνωση. Ηταν η «remontada» που… έμεινε remontada και περισσότερο έβλαψε το πρεστίζ της Μπάρτσα παρά την ωφέλησε, καθώς στον προημιτελικό είχε αποκλειστεί εύκολα από τη Γιουβέντους που εν συνεχεία είχε αποχωρήσει με τεσσάρα στον τελικό από τη Ρεάλ του Κριστιάνο. Για να τον δούμε, λοιπόν, απόψε τον διάσημο από εκείνη τη βραδιά στη Βαρκελώνη, κύριο Αϊτεκίν, στα 47 του πια…