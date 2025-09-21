Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο - εκεί όπου ο Ποντένσε είπε στις 19/5 του 2024 προσωρινά «αντίο». Και τώρα επιστρέφει για να συνεχίσει ό,τι άφησε τότε στη μέση!

Ντάνιελ Ποντένσε. Δίχως αμφιβολία είναι ο παίκτης που στην καλή του βραδιά αποτελεί βαρόμετρο για τον Ολυμπιακό.

Αυτό είδαμε και στην τελευταία του σεζόν στην Ελλάδα, πριν αποχωρήσει για την Αλ Σαμπάμπ από την οποία επέστρεψε ως δανεικός.

Ο Πορτογάλος ήρθε τις τελευταίες μέρες, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να κάνει το... μπαμ και να δυναμώνει αισθητά το μεσοεπιθετικό παιχνίδι της ομάδας του.

Ο 29χρονος, μπορεί να επέστρεψε στον Ολυμπιακό με γκολ και ασίστ κόντρα στον Πανσερραϊκό, αλλά με την Πάφο έδειξε ότι ακόμη χρειάζεται χρόνο για να είναι στο 100% του.

Στη Λεωφόρο, απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενδέχεται να βρεθεί στη βασική 11άδα. Ωστόσο, ακόμα κι αν δεν συμβεί αυτό, ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να τον βάλει στο παιχνίδι.

Το βράδυ που είπε (προσωρινά) αντίο στο ελληνικό πρωτάθλημα μ' έναν... πίνακα ζωγραφικής!

Κόντρα στο τριφύλλι και συγκεκριμένα, στην αυλαία του πρωταθλήματος και με την ομάδα να προετοιμάζεται για τον τελικό του Conference League, ο Ποντένσε έβαλε την υπογραφή του στο ντέρμπι.

Ο Μεντιλίμπαρ είχε ξεκινήσει τότε σε 4-2-3-1 με τους Τζολάκη στο τέρμα και τους Ρίτσαρντς, Κάρμο, Ρέτσο, Ροντινέι στην άμυνα. Εσε και Όρτα ήταν στον άξονα με τους Ποντένσε, Καρβάλιο και Φορτούνη να είναι πίσω από τον Ελ Καμπί.

Το τριφύλλι με τους Μπακασέτα και Μπερνάρντ είχε κάνει το 2-0 με τα γκολ να μπαίνουν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και στο 59'.

Ο Ποντένσε, όμως, μ' ένα γκολ... ποίημα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν κι ο ίδιος έδωσε την ασίστ στον Γιόβετιτς για να φύγει από τη Λ. Αλεξάνδρας με το «Χ» η ομάδα του.

Τώρα ο Πορτογάλος επιστρέφει εκεί, στον τόπο που άφησε ένα κομμάτι της μαγείας του, με τον Ολυμπιακό να την έχει ανάγκη τώρα. Μετά το 0-0 με την Πάφο, οι ερυθρόλευκοι θέλουν να αποδείξουν για ακόμα μια φορά την κυριαρχία τους στην Ελλάδα και απέναντι σ' έναν πληγωμένο, αλλά πεινασμένο Παναθηναϊκό, το έργο τους μόνο εύκολο δεν θα είναι.

Αξίζει, δε, να τονίσουμε ότι και τότε - όπως και τώρα - ο Παναθηναϊκός είχε στον πάγκο του τον Χρήστο Κόντη.

Τι έχει κάνει ο Ποντένσε απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο Ποντένσε έχει κοντράρει τον Παναθηναϊκό 10 φορές συνολικά κι η ιστορία των αναμετρήσεων δεν είναι με το μέρος του.

Συγκεκριμένα, έχει νικήσει μόλις 2 φορές, ενώ 4 ματς έληξαν χωρίς νικητή κι άλλα 4 βρήκαν τους πράσινους θριαμβευτές.

Ο ίδιος έχει σκοράρει 2 γκολ κι έχει μοιράσει μία ασίστ. Και τώρα θα επιδιώξει να μεγαλώσει τους αριθμούς του απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο.