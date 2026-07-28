Αν και η Βάσκο ντα Γκάμα φάνηκε να μπαίνει δυναμικά στην υπόθεση της απόκτησης του Μεχντί Ταρέμι, εν τέλει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει να αφήσει τον Ολυμπιακό για τη Βραζιλία.

«Σειρήνες» υπήρξαν γύρω από το όνομα του Μεχντί Ταρέμι καθώς ο Ιρανός φορ δέχθηκε κρούση από τη Βάσκο ντα Γκάμα προκειμένου να αφήσει τον Ολυμπιακό και την Ευρώπη και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπρούνο Μουρίτο, ο 34χρονος φορ δεν επιθυμεί να μετακομίσει μόνιμα στη Βραζιλία αλλά να παραμείνει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τους Πειραιώτες με τους οποίους έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η ίδια πηγή τονίζει ότι ο ποδοσφαιριστής λαμβάνει ένα αρκετά υψηλό μισθό στους «ερυθρόλευκους», κάνοντας ακόμα πιο δύσκολο το έργο της Βάσκο να τον πείσει.