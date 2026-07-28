Ταρέμι - Ολυμπιακός: Δεν θέλει να πάει στη Βραζιλία ο Ιρανός
«Σειρήνες» υπήρξαν γύρω από το όνομα του Μεχντί Ταρέμι καθώς ο Ιρανός φορ δέχθηκε κρούση από τη Βάσκο ντα Γκάμα προκειμένου να αφήσει τον Ολυμπιακό και την Ευρώπη και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπρούνο Μουρίτο, ο 34χρονος φορ δεν επιθυμεί να μετακομίσει μόνιμα στη Βραζιλία αλλά να παραμείνει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τους Πειραιώτες με τους οποίους έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Η ίδια πηγή τονίζει ότι ο ποδοσφαιριστής λαμβάνει ένα αρκετά υψηλό μισθό στους «ερυθρόλευκους», κάνοντας ακόμα πιο δύσκολο το έργο της Βάσκο να τον πείσει.
🚨 Agora! Alvo do Vasco, Taremi NÃO quer atuar no Brasil neste momento.— Leo Sports Insider (@Leonardomaustin) July 27, 2026
Atualmente no Olympiacos, da Grécia, o atacante iraniano de 34 anos recebe uma alto salário na Europa, o que também dificulta o interesse do Cruzmaltino.
🗞️ @geglobo | @brunomurito
📸 Olympiacos pic.twitter.com/e4lbGLXH7k
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