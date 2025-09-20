Ο Βάσκος προπονητής θα έχει διαφοροποιήσεις στην 11άδα του Ολυμπιακού για την αγωνιστική... μάχη με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στη Λεωφόρο.

Αρχικά να υπενθυμίσουμε πως στο 0-0 με την Πάφο η αρχική διάταξη του Ολυμπιακού ήταν ως εξής: Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι, κέντρο με Γκαρθία και Εσε και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με τους Τσικίνιο, Στρεφέτσα και Ποντένσε.

Τώρα σε σχέση με το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός ο Μεντιλίμπαρ θα έχει διαφοροποιήσεις ως προς το level της 11άδας του. Οι δοκιμές του Ισπανού τεχνικού σπανιώς είναι διαφωτιστικές αλλά υπάρχουν εκτιμήσεις επί των προσώπων για την αναμέτρηση της Κυριακής στη Λεωφόρο.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τζολάκης. Στην άμυνα από αριστερά προς τα δεξιά τα φαβορί είναι οι Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια. Για το κέντρο ένας δυνατός υποψήφιος για να βρεθεί μπροστά από τον Γκαρθία ή τον Έσε είναι ο Μουζακίτης ενώ πιθανότητες έχουν και οι Σιπιόνι - Ντιόγκο Νασιμέντο.

Για τη γραμμή κρούσης, όπου οι επιλογές είναι αρκετές, ο Τσικίνιο έχει το προβάδισμα για να παίξει πίσω από τον Ελ Καμπί και στα 2 άκρα να είναι ο Ποντένσε και στο άλλο... φτερό ένας εκ των Πνευμονίδη - Καμπελά.

Η αποστολή του Ολυμπιακού ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Πασχαλάκης και Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος και Μπρούνο

Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης και Γιαζίτζι

Σέντερ φορ: Ελ Καμπί και Ταρέμι