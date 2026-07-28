Ο Μαυροβούνιος γκολκίπερ, Μπάλσα Πόποβιτς, είναι εκείνος που έχει ένα προβάδισμα για να παίξει βασικός τουλάχιστον στο Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν.

Ο Τζολάκης οδεύει προς τη Χαλ, ο Στέφαν Ορτέγκα έρχεται άμεσα στην Ελλάδα για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό αλλά υπάρχει ένας Μπάλσα Πόποβιτς, που όλο το προηγούμενο διάστημα δούλευει στην προετοιμασία έχοντας παρουσιάσει μία πολύ καλή και πειστική εικόνα. Σε αυτήν την φάση και ενώ ο κόουτς Μεντιλίμπαρ είναι να δώσει την Πέμπτη την λίστα για τους αγώνες με τη Ναϊμέγκεν (4 και 11 Αυγούστου), ο 26χρονος διεθνής Μαυροβούνιος (που έχει και σερβικό διαβατήριο) έχει τον ρόλο του φαβορί για βασικός τουλάχιστον ως τον πρώτο εντός έδρας αγώνα.

Με ύψος 1.94 μέτρα ο Πόποβιτς είναι παίκτης που ήθελε από το 2025 ο Ολυμπιακός. Εν τέλει τον έκλεισε το 2026 και τα στοιχεία που έδειξε στην προετοιμασία δείχνουν έναν πορτιέρε με προοπτική και και ικανότητες να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Αυτό αποτυπώθηκε στην παρουσία του σε φιλικά όπως με Άγιαξ και Αντβέρπ, παρά τις ήττες των Πειραιωτών.

Άρα την δεδομένη στιγμή παρά το γεγονός ότι ο έμπειρος Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα θα αποκτηθεί στην λογική του να είναι βασικός, ο Πόποβιτς είναι σε πρώτο πλάνο ενόψει της πρώτης χρονικά αγωνιστικής... μάχης με τους Ολλανδούς στο Φάληρο. Η δε τριάδα των τερματοφυλάκων θα είναι με Ορτέγκα, Πόποβιτς και Στουρνάρα.