Η αποστολή της Κηφισιάς για την αναμέτρηση με τον Άρη (20/9, 18:00) στην 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Κηφισιά ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Άρη στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League (20/9). Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 στο γήπεδο του Παναιτωλικού, που όπως διαβάσατε στο Gazzetta, θα φιλοξενήσει το ματς μέχρι να λυθεί οριστικά το γηπεδικό ζήτημα.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο ανακοίνωσε τους παίκτες που συμπεριέλαβε στην αποστολή του εν όψει του ματς με τους Θεσσαλονικείς, μετρώντας απουσίες. Πιο συγκεκριμένα, ο Άλεξ Πέτκοφ τέθηκε εκτός, καθώς έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς. Απών θα είναι και ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης.

Την αποστολή, φυσικά, δεν ακολούθησε ούτε ο Ζέρσον Σόουζα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον ώμο μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet. Τέλος, εκτός είναι και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας των βορείων προαστίων, ο Λαζάρ Αμανί.