Όπως αναμενόταν, η Κηφισιά θα χρησιμοποιεί ως έδρα της το γήπεδο του Ιωνικού στη Νεάπολη, στο οποίο αναμένεται να μπει σύντομα. Τι ισχύειγια τους αγώνες με ΑΕΚ και Άρη.

Το γηπεδικό ζήτημα της Κηφισιάς οδεύει σε οριστική του επίλυση. Στο Gazzetta διαβάσατε για τη συνάντηση του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ των Βορείων Προαστίων με την πλευρά Τσιριγώτη για τη χρησιμοποίηση της έδρα του Ιωνικού και όπως ανακοίνωσε η Λίγκα οι αγώνες της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο από την 8η έως και 14η αγωνιστική ορίστηκαν στην έδρα της Νεάπολης.

Λεπτομέρειες απομένουν ώστε να επικυρωθεί το deal με τους Νικαιώτες και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες. Θυμίζουμε πως στο Gazzetta είχατε διαβάσει πως το γήπεδο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδι Super League. Επί της ουσίας στο γήπεδο χρειάζονται τα τουρνικέ και οι απαραίτητες κάμερες.

Όσον αφορά το ερχόμενο εντός έδρας ματς της Κηφισιάς με τον Άρη αυτό ορίστηκε στο γήπεδο του Αγρινίου (20/9, 18:00). Η έδρα του Παναιτωλικού εξυπηρετούσε την Κηφισιά, λόγω ίδιου τηλεοπτικού παρόχου (Cosmote TV). Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ το κλαμπ των Βορείων Προστίων είχε ζητήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση της Λίγκας να γίνει αντιστροφή έδρας, ώστε να μη χρειαστεί να αγωνιστεί και πάλι σε ουδέτερη έδρα, όμως για αυτό το αίτημα χρειαζόταν ομόφωνη έγκριση και ο Παναθηναϊκός ήταν η μόνη ομάδα που ψήφισε κατά.

Όσον αφορά το ματς με την ΑΕΚ (5/10, 18:00) για την 6η αγωνιστική αυτό αρχικά έχει οριστεί στο Περιστέρι, όμως εφόσον η Κηφισιά καταφέρει να έχει εγκαίρως έτοιμο το γήπεδο της Νεάπολης τότε θα γίνει στη νέα έδρα του κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Η ενημέρωση της Λίγκας για το γηπεδικό της Κηφισιάς

«To Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό του αγώνα «Κηφισιά – Άρης» για την 4η αγωνιστική στο γήπεδο Παναιτωλικού (Σάββατο 20/9/2025 και ώρα 18.00) και του αγώνα «Κηφισιά – ΑΕΚ» για την 6η αγωνιστική στο Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου (Κυριακή 5/10/2025 και ώρα 18.00). Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης στη διοίκηση της Super League να ορίσει τους εντός έδρας αγώνες της ΠΑΕ Κηφισιά για την 8η έως και 14η αγωνιστική της κανονικής περιόδου, στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, ως ζήτησε η ΠΑΕ Κηφισιά, εφόσον πληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων Super League στο εν λόγω γήπεδο. Εφόσον αυτό γίνει εντός των κανονιστικά προβλεπόμενων προθεσμιών και πριν τη διεξαγωγή του αγώνα «Κηφισιά – ΑΕΚ» για την 6η αγωγιστική, τότε και ο εν λόγω αγώνας θα διεξαχθεί στο εν λόγω γήπεδο, αντί του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου».

Τα εντός έδρα της Κηφισιάς μέχρι τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League