Την Παρασκευή θα βγουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του Κυριακάτικου ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο (21:00). Από 30 ευρώ οι τιμές τους.

Την Κυριακή ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στην Λεωφόρο (21:00) τον Ολυμπιακό με τους «πράσινους» να γνωστοποιούν πως τα εισιτήρια της μεγάλης αυτής αναμέτρησης θα βγουν σε κυκλοφορία από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής. Όσον αφορά τις τιμές θα ξεκινάνε από τα 30 ευρώ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (21/9, 21:00), κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Η διαθεσιμότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Ολυμπιακό έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH

6, 7 30 €

1Β , 5Γ , 12Β 50 €

1Α, 5Β , 8Α , 12Α 55 €

5Α , 9, 11 85€

2 105€

10 155€

3 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.

Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο [email protected]».