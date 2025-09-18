To «έρχομαι» του Ρεμπρόφ στον Παναθηναϊκό, η διαλλακτική ομοσπονδία και τα ματς του Οκτωβρίου!
Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Ουκρανία, ο Σεργκέι Ρεμπρόφ επί της ουσίας έχει συμφωνήσει με την προοπτική του Παναθηναϊκού και στις επαφές με την ουκρανική ομοσπονδία φαίνεται πως θα βρεθεί λύση για την αποδέσμευσή του πιθανότατα μετά τα ματς του Οκτωβρίου.
Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι ο νούμερο ένα στόχος του Παναθηναϊκού για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, όπως διαβάσατε στο Gazzetta μετά την αποκάλυψη στην εκπομπή των galacticos.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την Ουκρανία, τα δεδομένα αυτή την στιγμή είναι τα εξής:
- Ο έμπειρος προπονητής επί της ουσίας έχει συμφωνήσει με την προοπτική του Τριφυλλιού, έχει πει το πολυπόθητο ''έρχομαι'', πράγμα που για παράδειγμα δεν συζητούσε καν ένα χρόνο πριν, όταν και πάλι έγινε μια επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές, την περίοδο που οι Αθηναίοι έψαχναν για προπονητή, καταλήγοντας στον Ντιέγκο Αλόνσο. Τούτη την φορά ο Ρεμπρόφ θέλει να επιστρέψει στην καθημερινότητα των πάγκων, έχοντας κάνει και με το παραπάνω, το καθήκον του απέναντι στην πατρίδα. Γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τον... Panathinaikos, ξέρει το μέγεθος του κλαμπ και το πόσο σημαντικό θα είναι για εκείνον η πρόσληψή του στον σύλλογο, έχοντας μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από την προσέγγιση του ελληνικού κλαμπ.
- Από κει και πέρα, δεν επιθυμεί ούτε ουσιαστικά αλλά ούτε και επικοινωνιακά να διαταράξει τις σχέσεις του με την ουκρανική ομοσπονδία. Για αυτό και μίλησε για ''φήμες'' του ελληνικού Τύπου σε πρόσφατες δηλώσεις του στην Ουκρανία. Μην ξεχνάμε πως μιλάμε για κόουτς με ενεργό συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Πως θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό;
- Τις τελευταίες ημέρες γίνονται επαφές με την ομοσπονδία, ώστε να βρεθεί η κατάλληλη λύση για όλες τις πλευρές. Τούτη την στιγμή οι ιθύνοντες της Ουκρανίας είναι διαλλακτικοί, το συζητούν και πιθανότατα να προκύψει μια μέση λύση. Δηλαδή, ο Ρεμπρόφ να παραμείνει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για τα κρίσιμα ματς του Οκτωβρίου στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ κι έπειτα να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα μπορεί να βγάλει την επόμενη εξάδα των αγώνων, με την ασφάλεια του Χρήστου Κόντη.
- Μάλιστα, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί ακόμη και το σενάριο της διπλής του παρουσίας σε σύλλογο και εθνική για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Δεν είναι πολλές οι πιθανότητες να συμβεί αυτό αλλά υπάρχει ως ενδεχόμενο στο τραπέζι.
@Photo credits: INTIME
