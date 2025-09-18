To «έρχομαι» του Ρεμπρόφ στον Παναθηναϊκό, η διαλλακτική ομοσπονδία και τα ματς του Οκτωβρίου!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Ουκρανία, ο Σεργκέι Ρεμπρόφ επί της ουσίας έχει συμφωνήσει με την προοπτική του Παναθηναϊκού και στις επαφές με την ουκρανική ομοσπονδία φαίνεται πως θα βρεθεί λύση για την αποδέσμευσή του πιθανότατα μετά τα ματς του Οκτωβρίου.

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι ο νούμερο ένα στόχος του Παναθηναϊκού για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, όπως διαβάσατε στο Gazzetta μετά την αποκάλυψη στην εκπομπή των galacticos.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την Ουκρανία, τα δεδομένα αυτή την στιγμή είναι τα εξής: