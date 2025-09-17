Άρης, μεταγραφές: Αποχωρεί άμεσα ο Ντιαντί, συνεχίζει δανεικός με οψιόν αγοράς στην Αλ Ντιρίγια
Την ώρα που ο Άρης ετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Παναιτωλικό (17/9, 15:00), οι εξελίξεις «τρέχουν» γύρω από το πρόσωπο του Κλέιτον Ντιαντί.
Όπως προκύπτει από πληροφορίες, οι «κίτρινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Αλ Ντιρίγια, ομάδα που αγωνίζεται στην 2η κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, έως το ερχόμενο καλοκαίρι. Στο deal υπάρχει ενοίκιο ύψους 1.5 εκατ. ευρώ που θα λάβει η ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενώ οι Σαουδάραβες θα έχουν οψιόν αγοράς του 19χρονου, η οποία ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ.
Ο Ντιαντί μάλιστα αναχωρεί άμεσα από το Αγρίνιο όπου βρίσκεται η αποστολή του Άρη για τον αγώνα Κυπέλλου, με σκοπό να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, να μαζέψει τα πράγματά του και να μπει στο αεροπλάνο με προορισμό το νέο του «σπίτι». Ο νεαρός επιθετικός αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από τον Άρη και αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια.
Δείτε ΕπίσηςΆρης: «Αποδεκατισμένος» απέναντι στον Παναιτωλικό
Συνολικά, από το 2024, όταν και αποκτήθηκε, ο Σενεγαλέζος εξτρέμ αγωνίστηκε 26 φορές (μια ασίστ) με τη φανέλα των «κίτρινων», ενώ την τρέχουσα σεζόν μέτρησε 4 εμφανίσεις και συγκεκριμένα 228 λεπτά σε πρωτάθλημα και προκριματικά Conference League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.