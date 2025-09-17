Εξελίξεις στον Άρη αναφορικά με τον Κλέιτον Ντιαντί, καθώς οι Θεσσαλονικείς ήρθαν σε συμφωνία με την Αλ Ντιρίγια για τον δανεισμό του 19χρονου έως το καλοκαίρι με ενοίκιο 1.5 εκατ. ευρώ, με οψιόν αγοράς ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Την ώρα που ο Άρης ετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Παναιτωλικό (17/9, 15:00), οι εξελίξεις «τρέχουν» γύρω από το πρόσωπο του Κλέιτον Ντιαντί.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες, οι «κίτρινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Αλ Ντιρίγια, ομάδα που αγωνίζεται στην 2η κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, έως το ερχόμενο καλοκαίρι. Στο deal υπάρχει ενοίκιο ύψους 1.5 εκατ. ευρώ που θα λάβει η ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενώ οι Σαουδάραβες θα έχουν οψιόν αγοράς του 19χρονου, η οποία ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Ο Ντιαντί μάλιστα αναχωρεί άμεσα από το Αγρίνιο όπου βρίσκεται η αποστολή του Άρη για τον αγώνα Κυπέλλου, με σκοπό να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, να μαζέψει τα πράγματά του και να μπει στο αεροπλάνο με προορισμό το νέο του «σπίτι». Ο νεαρός επιθετικός αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από τον Άρη και αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια.

Συνολικά, από το 2024, όταν και αποκτήθηκε, ο Σενεγαλέζος εξτρέμ αγωνίστηκε 26 φορές (μια ασίστ) με τη φανέλα των «κίτρινων», ενώ την τρέχουσα σεζόν μέτρησε 4 εμφανίσεις και συγκεκριμένα 228 λεπτά σε πρωτάθλημα και προκριματικά Conference League.