Γρηγορίου: «Να ελαχιστοποιήσουμε τις αδράνειες και τα λάθη»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αξιολόγησε την αγωνιστική κατάσταση του Άρη και μίλησε για πράγματα που πρέπει να εξαλειφθούν από το παιχνίδι της ομάδας του.

Ο Άρης ολοκληρώνει την προετοιμασία του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης (5/9, 21:00) με την ΑΕΚ και με δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι, ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε σε πράγματα που αφορούν την εικόνα της ομάδας του. «Θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις αδράνειες και τα λάθη στον ανασταλτικό τομέα. Είναι δεδομένο πως θα δεχτούμε πίεση. Αυτό είναι και το μοτίβο του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη στον ανασταλτικό τομέα και όταν έχουμε την μπάλα, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και πολύ περισσότερο να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες για να σκοράρουμε», είπε.

Σχετικά με το αν έχει διαπιστώσει βελτίωση, απάντησε ότι… «σ’ ένα ποσοστό, έχουμε βελτιωθεί… Σε σχέση με αυτό που περιμένω πως πρέπει να έχουμε σαν Άρης και αυτό που προσδοκώ από την δική μου ομάδα, απέχουμε ακόμη. Παρ’ όλα αυτά, είναι ενθαρρυντικά τα σημάδια που δείχνουμε μέχρι τώρα. Κερδίζουμε χρόνο και θέλουμε τα αποτελέσματα μέχρι να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την ταυτότητα που θέλουμε και να έρθουν όλα τα παιδιά στο επιθυμητό επίπεδο ώστε να είναι όλοι διαθέσιμοι στο 100%».

Σχετικά με τον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ. «Πήρε δίκαια το πρωτάθλημα πέρυσι. Φέτος συνεχίζει στον ίδιο δρόμο με την έννοια πως μπήκε στη league phase Τσάμπιονς Λιγκ, κάτι που είναι σημαντικό για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, πόσο μάλλον για την ΑΕΚ, που το κατάφερε μετά από αρκετό καιρό. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε ότι η ΑΕΚ στην έδρα της μεταμορφώνεται, δεν θα έχει σχέση με το ματς απέναντι στην Κηφισιά. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει και πάνω από όλα να παρουσιαστούμε σαν Άρης. Θα πρέπει να παρουσιαζόμαστε σαν Άρης, είτε εντός, είτε εκτός έδρας… Σεβόμαστε την ΑΕΚ, αλλά εμείς έχουμε την δική μας φανέλα, τη δική μας τακτική».