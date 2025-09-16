Χωρίς επτά ποδοσφαιριστές θα αντιμετωπίσει (17/9, 15:00) ο Άρης τον Παναιτωλικό στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ενώ η αποστολή θα παραμείνει στο Αγρίνιο κι εκεί θα προετοιμαστεί ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης και με την Κηφισιά.

Στις δεδομένα έξι απουσίες των Πέρεθ, Δώνη, Γένσεν, Καντεβέρε, Μάικιτς και Αλφαρέλα προστέθηκε και ο Πέδρο Άλβαρο ο οποίος υπέστη οστικό οίδημα και η κατάστασή του θα αξιολογηθεί εκ νέου εντός του επόμενου 48ώρου. Αυτές οι απουσίες αυτομάτως βάζουν… δύσκολα στον Μανόλο Χιμένεθ σε ότι αφορά τον καταρτισμό πλάνου διαχείρισης των διαδοχικών εκτός έδρας αγώνα. Προφανώς τον υποχρεώνουν στη χρησιμοποίηση του συνόλου των ποδοσφαιριστών που έχει στη διάθεσή του αν συνυπολογιστεί επίσης ότι αρκετοί εξ’ αυτών έχουν… στα πόδια τους και το πρόσφατο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Αθανασιάδης, Διούδης, Καράι, Τεχέρο, Μεντίλ, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Ροζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν, Νινγκ, Ντιαντί, Μιζεουί, Ντοιύντου, Σίστο, Μορόν, Γιαννιώτας Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης, Χαρούπας.