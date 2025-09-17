Ο Παναθηναϊκός από τη σεζόν 2012-13 μόνο τρεις φορ πήρε τα δύο πρώτα ματς και οι δύο ήταν με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο.

Η καλή αρχή είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να πάρει αυτοπεποίθηση μία ομάδα, να προκαλέσει ενθουσιασμό και να συσπειρώσει τον κόσμο της.

Ο Παναθηναϊκός ειδικά το έχει περισσότερο ανάγκη, αλλά κάνει ό,τι μπορεί ώστε από την αρχή να μπει σε εσωστρέφεια. Είναι ενδεικτικό ότι εποχής Γιάννη Αλαφούζου από τη σεζόν 2012-13 μόνο τρεις φορές κατάφεραν οι πράσινοι να πάρουν τα 2-3 παιχνίδια στην αρχή. Τις δύο από τις τρεις φορές, μάλιστα, το έπραξαν με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο και την άλλη με τον Γιώργο Δώνη. Μόνο που ο τελευταίος ενώ ξεκίνησε με 5 στα 5, έπρεπε ουσιαστικά να καλύψει το -6 με το οποίο μπήκε στη χρονιά ο Παναθηναϊκός, εξαιτίας τιμωρίας για τη μη αδειοδότηση! Οπότε ήταν σαν να επικράτησε στα τρία από τα πέντε παιχνίδια...

Το τριφύλλι πέτυχε το καλοκαίρι το μίνιμουμ του στόχου του στην Ευρώπη. Μπήκε στη League Phase του Europa League κι ετοιμαζόταν να ξεκινήσει δυναμικά και στο πρωτάθλημα. Είχε τον ΟΦΗ εντός, αλλά ζήτησε ν' αναβληθεί ο αγώνας στη Λεωφόρο, για να προετοιμαστεί καλύτερα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σαμσουνσπόρ.

Στη συνέχεια είχε τον Λεβαδειακό εντός έδρας και την Κηφισιά στο ουδέτερο Πανθεσσαλικό. Στα... χαρτιά ιδανικό πρόγραμμα για έξι βαθμούς. Στην πράξη ο Παναθηναϊκός έχει 1, είναι με το «καλημέρα» στο πρωτάθλημα στο -8 και έχει μπροστά του το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, αλλά μέχρι στιγμής χωρίς προπονητή.

Από τη σεζόν 2012-13 όταν ουσιαστικά κι ανέλαβε ο μεγαλομέτοχος Γιάννης Αλαφούζος, ο Παναθηναϊκός μόνο τρεις φορές πήρε τα πρώτα ματς. Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε την περίοδο 2022-23 ένα εκπληκτικό 10 στα 10, αλλά στο τέλος έχασε τον τίτλο με την ήττα στο Γ. Καραϊσκάκης. Με τον Δώνη τη σεζόν 2018-19 είχε πέντε σερί νίκες, αλλά με το -6 δεν μπορούσε να ελπίζει σε πολλά.

Τη σεζόν 2023-24 ο Παναθηναϊκός με τον Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε με 3 στα 3, αλλά ήρθε η ήττα με 2-1 στη Λεωφόρο από την ΑΕΚ την τέταρτη αγωνιστική. Εκείνη τη σεζόν κανονικά οι πράσινοι είχαν την πρώτη αγωνιστική τον Ατρόμητο, αλλά όπως και φέτος με τον ΟΦΗ, δεν έγινε το ματς, αφού ακολουθούσε η αναμέτρηση με τη Μπράγκα για τα playoffs του Champions League. Τη σεζόν 2020-21 ο Παναθηναϊκός είχε μία νίκη στους πρώτους έξι αγώνες, ενώ τη σεζόν 2019-20 δεν είχε νίκη στους πρώτους τέσσερις αγώνες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού στα πρώτα παιχνίδια. Πότε έχασε τους πρώτους του βαθμούς και πότε έκανε την πρώτη του νίκη:

2024-25

ΠΑΟ-Αστέρας 0-1

ΠΑΟ - Λεβαδειακός 1-0

Καλλιθέα - ΠΑΟ 2-2

ΠΑΟΚ - ΠΑΟ 0-0

2023-24

ΠΑΟ - Βόλος 3-0

ΠΑΣ - ΠΑΟ 0-1

ΠΑΟ - Παναιτωλικός 5-0

ΠΑΟ - ΑΕΚ 1-2

2022-23

ΠΑΟ - Ιωνικός 1-0

ΟΦΗ - ΠΑΟ 0-2

ΠΑΟ - Λεβαδειακός 1-0

ΠΑΟ - ΑΕΚ 2-1

ΠΑΟ - ΠΑΣ Γιάννινα 3-0

ΠΑΟΚ - ΠΑΟ 1-2

ΠΑΟ - Αστέρας 1-0

Λαμία - ΠΑΟ 0-2

ΠΑΟ - Άρης 1-0

Βόλος - ΠΑΟ 1-5

ΠΑΟ - Ολυμπιακός 1-1

2021-22

ΠΑΟ - Απόλλων 4-0

ΠΑΣ - ΠΑΟ 1-0

Άρης - ΠΑΟ 1-0

2020-21

Αστέρας - ΠΑΟ 1-0

ΠΑΟ - Απόλλων 1-0

ΑΕΛ - ΠΑΟ 1-1

ΠΑΟ - Άρης 0-1

ΟΦΗ - ΠΑΟ 2-2

Βόλος - ΠΑΟ 1-1

2019-20

Λαμία - ΠΑΟ 1-1

ΠΑΟ - ΟΦΗ 1-3

Άρης - ΠΑΟ 4-0

ΠΑΟ - Ολυμπιακός 1-1

Πανιώνιος - ΠΑΟ 0-1

2018-19

Ξάνθη - ΠΑΟ 0-1

ΠΑΟ - Λαμία 3-1

ΑΕΛ - ΠΑΟ 1-3

ΠΑΟ - Λεβαδειακός 3-0

ΠΑΟ - ΠΑΣ 2-1

Αστέρας - ΠΑΟ 1-1

2017-18

Πλατανιάς - ΠΑΟ 1-1

ΠΑΟ - Λεβαδειακός 0-0

Κέρκυρα - ΠΑΟ 1-0

ΠΑΟ - Απόλλων 1-0

2016-17

Πλατανιάς - ΠΑΟ 1-0

ΠΑΟ - Κέρκυρα 1-0

* Ακολούθησαν δύο νίκες και μία ισοπαλία εκτός με Παναιτωλικό.

2015-16

Παναιτωλικός - ΠΑΟ 1-2

ΠΑΟ - Καλλονή 4-0

Πανιώνιος - ΠΑΟ 1-0

*Ακολούθησαν νίκες με Λεβαδειακό, Πλατανιά, Ξάνθη, Γιάννινα, αλλά ο Πανιώνιος είχε σπάσει το σερί.

2014-15

Λεβαδειακός 1-1

ΠΑΟ - Πανιώνιος 2-1

Καλλονή - ΠΑΟ 1-0

2013-14

ΠΑΟ - Παναιτωλικός 2-0

Πανιώνιος - ΠΑΟ 3-0

ΠΑΟ - Βέροια 1-1

ΠΑΟ - Πλατανιάς 1-1

2012-13

Λεβαδειακός - ΠΑΟ 0-1

ΠΑΟ - ΠΑΣ Γιάννινα 1-1

Πανθρακικός - ΠΑΟ 1-0

ΠΑΟ - Ατρόμητος 1-1

ΠΑΟ - Αστέρας 0-0



