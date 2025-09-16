Σενάριο για Βανόλι και Παναθηναϊκό, άλλες οι προτεραιότητες του «Τριφυλλιού»
Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού τοποθέτησε τον Ιταλό προπονητή, Πάολο Βανόλι, ο Νικολό Σκίρα, ο οποίος καταπιάνεται με μεταγραφικά ζητήματα.
Ο Βανόλι κατά το παρελθόν ήταν άμεσος συνεργάτης του Αντόνιο Κόντε και ως πρώτος προπονητής έχει δουλέψει στη Σπάρτακ Μόσχας, την Βενέτσια και την Τορίνο.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο 53χρονος κόουτς απλά έχει προταθεί στο «τριφύλλι» και την παρούσα χρονική στιγμή δεν βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές για τον «πράσινο» πάγκο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.