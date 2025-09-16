Σενάριο για Βανόλι και Παναθηναϊκό, άλλες οι προτεραιότητες του «Τριφυλλιού»

Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, ο Ιταλός τεχνικός, Πάολο Βανόλι, είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού για την αντικατάσταση του Ρουί Βιτόρια. Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού τοποθέτησε τον Ιταλό προπονητή, Πάολο Βανόλι, ο Νικολό Σκίρα, ο οποίος καταπιάνεται με μεταγραφικά ζητήματα.

Ο Βανόλι κατά το παρελθόν ήταν άμεσος συνεργάτης του Αντόνιο Κόντε και ως πρώτος προπονητής έχει δουλέψει στη Σπάρτακ Μόσχας, την Βενέτσια και την Τορίνο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο 53χρονος κόουτς απλά έχει προταθεί στο «τριφύλλι» και την παρούσα χρονική στιγμή δεν βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές για τον «πράσινο» πάγκο.