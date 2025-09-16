Πρόβλημα με τον Άλβαρο, χάνει το ματς με τον Παναιτωλικό

Ακόμη μία απώλεια για τον Άρη, αφού ο Πέδρο Άλβαρο ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο πόδι και αναμένεται να μην είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, ίσως και σε κείνον με την Κηφισιά.

Νέο πρόβλημα προέκυψε για τον Άρη, αφού ο Μανόλο Χιμένεθ είδε τον Πέδρο Άλβαρο να μην είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο την Τετάρτη (17/09-15:00) στην πρεμιέρα των «κιτρίνων» στην φετινή League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο 25χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός, που ήρθε στην ομάδα το φετινό καλοκαίρι ως ελεύθερος από την Εστορίλ και πήρε κατευθείαν φανέλα βασικού, έχει πάθει μία λοίμωξη στο πόδι του, η οποία του δημιουργεί πρόβλημα σε βαθμό που δεν μπορεί να φορέσει καν παπούτσι.

Μάλιστα είναι πιθανό εκείνος να μην μπορέσει να δώσει το «παρών» ούτε στον αγώνα με την Κηφισιά το ερχόμενο Σάββατο (20/09-18:00) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, που θα γίνει στο «Κλ. Βικελίδης».