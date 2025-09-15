Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Μιγκέλ Αλφαρέλα έδειξε ότι ο Γάλλος επιθετικός υπέστη οστικό οίδημα στο γόνατο με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για απουσία ενός μήνα αλλά ο ποδοσφαιριστής θα εξεταστεί εκ νέου έπειτα από δύο εβδομάδες.

Σε σύγκριση με τους αρχικούς φόβους για πολύ σοβαρό τραυματισμό, οι… καρδιές των ανθρώπων του Άρη επέστρεψαν στις θέσεις τους καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Μιγκέλ Αλφαρέλα υπέστη οστικό οίδημα στο γόνατο. «Ο 27χρονος Γάλλος επιθετικός, που τραυματίστηκε στη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης, θα ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα αποκατάστασης και σε δύο εβδομάδες θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασής του», ανέφερε η ΠΑΕ Άρης στην επίσημη ενημέρωσή της.

Εκτός προπονήσεων παραμένουν και οι Λόβρο Μάικιτς, Φρέντρικ Γένσεν, Κάρλες Πέρεθ οι οποίοι συνεχίζουν το πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Τάσος Δώνης κάνει ατομικό πρόγραμμα. Οι τρεις πρώτοι δεν υπολογίζονται για τους επόμενους αγώνες της ομάδας ενώ η κατάσταση του Δώνη θα αξιολογηθεί εκ νέου εντός της εβδομάδας.