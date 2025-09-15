Θύρα 13 κατά Παπαδημητρίου: «Είσαι ανεπιθύμητος!»

Θύρα 13 κατά Παπαδημητρίου: «Είσαι ανεπιθύμητος!»

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τον Γιάννη Παπαδημητρίου και ζήτησαν με ανακοίνωσή τους την απομάκρυνσή του από τον σύλλογο.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ώρες, μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια. Ο οργανωμένοι οπαδοί των Πρασίνων, ύστερα από την ήττα από την Κηφισιά «δείχνουν» ως κύριο υπαίτιο τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Γιάννη Παπαδημητρίου.

Με ανακοίνωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητούν μάλιστα την άμεση απομάκρυνσή του από την ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ανεπιθύμητο».

«Παπαδημήτριου ανίκανε και στημένε παραιτήσου. Τράβα στην Λιβαδειά. Είσαι ανεπιθύμητος!!», αναφέρει η σχετική τους ανάρτηση.

