Θύρα 13 κατά Παπαδημητρίου: «Είσαι ανεπιθύμητος!»
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ώρες, μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια. Ο οργανωμένοι οπαδοί των Πρασίνων, ύστερα από την ήττα από την Κηφισιά «δείχνουν» ως κύριο υπαίτιο τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Γιάννη Παπαδημητρίου.
Με ανακοίνωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητούν μάλιστα την άμεση απομάκρυνσή του από την ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ανεπιθύμητο».
«Παπαδημήτριου ανίκανε και στημένε παραιτήσου. Τράβα στην Λιβαδειά. Είσαι ανεπιθύμητος!!», αναφέρει η σχετική τους ανάρτηση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.