Ραγδαίες εξελίξεις στον Παναθηναϊκό: Τέλος ο Ρουί Βιτόρια
Ο Ρουί Βιτόρια δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, μετά από απόφαση της διοίκησης της ομάδας πληρώνοντας το «μάρμαρο» για το κάκιστο ξεκίνημα που έκαναν οι «πράσινοι» στο πρωτάθλημα μετά τις δύο γκέλες με Λεβαδειακό εντός έδρας (1-1) και Κηφισιά εκτός (3-2). Για την εξέλιξη αυτή σας είχε προϊδεάσει το Gazzetta από το βράδυ της Κυριακής (14/09) λίγο μετά το φινάλε του αγώνα με την ομάδα του βορείων προαστίων.
Ο Πορτογάλος τεχνικός ήρθε στην ομάδα τον Οκτώβριο του 2024 και πρόλαβε να κάτσει στον πάγκο του «τριφυλλιού» για 43 παιχνίδια συνολικά μετρώντας 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες.
Πέρυσι ανέλαβε την ομάδα σε μία δύσκολη καμπή της, κατόρθωσε να την συμμαζέψει, να την βοηθήσει να προχωρήσει στην Ευρώπη και να βγει δεύτερη στο πρωτάθλημα εξασφαλίζοντας την έξοδό της στα προκριματικά του Champions League, μένοντας όμως μακριά από την διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
Φέτος, ο Ρουί Βιτόρια δεν μπόρεσε να εκπληρώσει το όνειρο του Champions League μένοντας εκτός από την Ρέιντζερς στον δεύτερο προκριματικό, παρά την καλή εικόνα της ομάδας, ωστόσο κατόρθωσε να φτάσει με τους «πρασίνους» στην League Phase του Europa League, πετυχαίνοντας μία σπουδαία πρόκριση επί της Σαχτάρ. Το τραγικό όμως ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα, του κόστισε την δουλειά του.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».
