Παναθηναϊκός: Με την ύψιστη διάκριση αποχαιρέτησε τη Χάποελ ο Κάνγκουα
Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώνεται η παρουσία του Κινγκς Κάνγκουα στη Χάποελ Μπερ Σεβά. Ο 27χρονος διεθνής από τη Ζάμπια, λίγο πριν φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τιμήθηκε από τον ισραηλινό σύλλογο, ο οποίος τον συμπεριέλαβε στο Hall of Fame του.
Η ανακοίνωση ήρθε την ίδια ημέρα που επισημοποιήθηκε η αποχώρησή του από τη Χάποελ, με την ομάδα να τον αποχαιρετά μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media.
Chipolopolo Boys midfielder Klings Kangwa inducted into the Hapoel Be'er Sheva Hall of Fame following two successful seasons with the club.— #Mr-Zambian-Football (@Mubajnr) July 27, 2026
He has now completed a move to Greek giants Panathinaikos.
Games ; 83
Goals ⚽: 29
Assists 🎯; 19 pic.twitter.com/1kmXyHaKa3
Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Κάνγκουα αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά «γρανάζια» της ομάδας, αφήνοντας το στίγμα του με τις εμφανίσεις του. Η περίπτωση του 27χρονου χαφ εξάλλου είχε βρεθεί και στα «ραντάρ» της ΑΕΚ, όμως η Ένωση δεν προχώρησε την περίπτωσή του. Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που αξιοποίησε την επαφή που είχε κάνει από τον Μάιο, κινήθηκε πιο αποφασιστικά και όπως διαβάσατε στο Gazzetta έφτασε σε συμφωνία με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτησή του.
Η μεταγραφή του στους «πράσινους» αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά από όλα τα απαραίτητα διαδικαστικά. Ο Κάνγκουα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή (31/07), όταν και θα βρεθεί στην Αθήνα, αφού προηγουμένως αγωνιστεί στο δεύτερο παιχνίδι της Χάποελ Μπερ Σεβά απέναντι στη Βίκινγκουρ την Τετάρτη (29/07).
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