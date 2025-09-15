Οι κακές εμφανίσεις του Παναθηναϊκού και η αδυναμία του να διαχειριστεί αυτά που του έδωσαν τα παιχνίδια.

Ο Παναθηναϊκός γκέλαρε για δεύτερη σερί αγωνιστική, αυτή τη φορά κόντρα στην Κηφισιά στο ουδέτερο «Πανθεσσαλικό» για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, όπου βρέθηκε να χάνει με 1-0, γύρισε το παιχνίδι και τελικά έχασε με 3-2.

Η ήττα αυτή ήρθε να προστεθεί στην εντός έδρας γκέλα με τον Λεβαδειακό την προηγούμενη αγωνιστική και τα αποτελέσματα αυτά σε συνδυασμό και με την αναβολή του αγώνα με τον ΟΦΗ που είχε την 1η αγωνιστική λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων, έχουν φέρει τον Παναθηναϊκό στην 12η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος με μόλις έναν βαθμό.

Η κατάσταση αυτή γίνεται έτι χειρότερη όταν βάζει κανείς στο τραπέζι και την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Με τον Λεβαδειακό είχε ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν πραγματικά καλό, όμως η συνέχεια ήταν αντιστρόφως ανάλογη, με τους «πρασίνους» να εξαφανίζονται στο δεύτερο μέρος.

Χθες το «τριφύλλι» είχε ένα διάστημα που ήταν καλό, όμως ακόμα και σ' αυτό δεν έφτασε τα επίπεδα του πρώτου μέρους με τους Βοιωτούς ενώ στο υπόλοιπο ματς η εικόνα του ήταν αποκαρδιωτική.

Τα δύο όμως αυτά παιχνίδια είχαν ένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους, το οποίο φανερώνει ακόμα περισσότερο την προβληματική κατάσταση που επικρατεί.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με το προβάδισμα, όμως δεν μπόρεσε καν να το κρατήσει

Προφανώς οι «πράσινοι» δεν είχαν την εικόνα που έπρεπε στα παιχνίδια αυτά με τον Λεβαδειακό και την Κηφισιά. Όταν είσαι ο Παναθηναϊκός και παίζεις με τέτοιες ομάδες, είτε εντός είτε εκτός έδρας, δεν αρκεί να είσαι απλώς καλύτερος για ένα διάστημα. Πρέπει να είσαι κυρίαρχος στο σύνολο του αγώνα.

Παρ' όλα αυτά, τούτο δεν σημαίνει πως, όταν δεν έχεις την εικόνα που απαιτείται, δεν πρέπει να κερδίζεις. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που δεν κερδίζει πάντα αυτός που παίζει καλύτερα. Σου δίνει αυτή την δυνατότητα σε μία κακή σου μέρα να μπορείς να πάρεις το αποτέλεσμα κι ας μην το αξίζεις.

Και ο Παναθηναϊκός και στα δύο αυτά παιχνίδια βρέθηκε να έχει το προβάδισμα στα χέρια του. Με την Λιβαδειά βρήκε το γκολ που του έδωσε το προβάδισμα με το... καλημέρα, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα. Οπότε ουσιαστικά δεν πρόλαβε καν να κάνει κάτι για να το αξίζει, ασχέτως αν στο φινάλε του πρώτου μέρους, μπορεί να δικαιούταν να είναι και με δύο γκολ μπροστά. Με την Κηφισιά βρέθηκε να κάνει μία ανατροπή χωρίς να... ιδρώσει εκμεταλλευόμενος δύο λάθη αντίπαλων παικτών.

Στο πρώτο ματς είχε το προβάδισμα από το πρώτο λεπτό και το έχασε τελικά στο 86' με το γκολ του Βέρμπιτς ενώ στο δεύτερο παιχνίδι πήρε... κεφάλι στο σκορ στο 53' και μπόρεσε να το διατηρήσει μόλις για 26 λεπτά.

Μία ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό πρέπει να ξέρει ακόμα και στην κακή της μέρα να παίρνει ό,τι παραπάνω μπορεί από ένα παιχνίδι, ειδικά όταν εκείνο της το προσφέρει απλόχερα.

Ο Παναθηναϊκός δεν στάθηκε ικανός να κάνει ούτε αυτό στα παιχνίδια αυτά, με αποτέλεσμα το πρόβλημα της κακής εικόνας να διογκωθεί μετά και τον συνδυασμό του με την απώλεια των πέντε βαθμών σε δύο αγώνες.

Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές. Και από κει που με δύο νίκες η ομάδα θα εξασφάλιζε χρόνο, τον οποίο χρειάζεται ο προπονητής για να βάλει τους νέους παίκτες και να ετοιμάσει όσο καλύτερα γίνεται τη νέα ομάδα, τώρα όλα κρέμονται από μία κλωστή.

Η όλη αυτή κατάσταση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τάξεις του «τριφυλλιού» με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκλειστεί τίποτα και για κανέναν.