ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 1-2: Τα highlights της νίκης του Δικεφάλου
Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής με 2-1 από τη Λεωφόρο στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.
Ο Δικέφαλος πέτυχε γρήγορα δύο γκολ με τον Οζντόεφ στο 10', έπειτα από σέντρα σουτ και στο 24' με πλασέ του Πέλκα από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, έπειτα από το κλέψιμο του Ρώσου χαφ.
Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο είδε να μην κερδίζει κόκκινη κάρτα σε ανατροπή του Γιακουμάκη από τον Χριστογεώργο, αφού ο φορ των Θεσσαλονικέων ήταν οριακά οφσάιντ και στο 66' ο Χριστογεώργος απέκρουσε πέναλτι του Ζίβκοβιτς.
Ο ΟΦΗ σ' εκείνο το σημείο πίεση και στο 75' μείωσε σε 1-2 με εκπληκτικό εναέριο βολέ του Νους.
Οι Κρητικοί, ωστόσο, δεν βρήκαν την ισοφάριση μέχρι το τέλος, ενώ και ο ΠΑΟΚ στην τελική πάσα και στην εκτέλεση ήταν βιαστικός και δεν μπόρεσε να πετύχει ένα τρίτο γκολ.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 1-2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.