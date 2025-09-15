Τα γκολ και οι καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 1-2 στη Λεωφόρο.

Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής με 2-1 από τη Λεωφόρο στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Ο Δικέφαλος πέτυχε γρήγορα δύο γκολ με τον Οζντόεφ στο 10', έπειτα από σέντρα σουτ και στο 24' με πλασέ του Πέλκα από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, έπειτα από το κλέψιμο του Ρώσου χαφ.

Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο είδε να μην κερδίζει κόκκινη κάρτα σε ανατροπή του Γιακουμάκη από τον Χριστογεώργο, αφού ο φορ των Θεσσαλονικέων ήταν οριακά οφσάιντ και στο 66' ο Χριστογεώργος απέκρουσε πέναλτι του Ζίβκοβιτς.

Ο ΟΦΗ σ' εκείνο το σημείο πίεση και στο 75' μείωσε σε 1-2 με εκπληκτικό εναέριο βολέ του Νους.

Οι Κρητικοί, ωστόσο, δεν βρήκαν την ισοφάριση μέχρι το τέλος, ενώ και ο ΠΑΟΚ στην τελική πάσα και στην εκτέλεση ήταν βιαστικός και δεν μπόρεσε να πετύχει ένα τρίτο γκολ.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 1-2