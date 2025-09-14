Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποδοκίμασαν τους παίκτες για την σοκαριστική ήττα από την Κηφισιά και αυτοί με τη σειρά τους έμειναν σιωπηλοί μπροστά τους σαν να απολογούνται.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν κάκιστη εικόνα και ηττήθηκαν 3-2 από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό με ανατροπή.

Στο τέλος του αγώνα οι οπαδοί του τριφυλλιού αποδοκίμασαν έντονα τους ποδοσφαιριστές που όδευαν προς τα αποδυτήρια και αυτοί με τη σειρά τους έμειναν μπροστά στο πέταλο με τον κόσμο, σιωπηλοί.

Ουσιαστικά ήταν μία απολογία προς τους οπαδούς που συνέχισαν να διαμαρτύρονται για την κάκιστη εικόνα και τη νέα απώλεια βαθμών στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Ο Πορτογάλος τεχνικός Ρουί Βιτόρια, παράλληλα, ήταν εμφανώς απογοητευεμένος με την ήττα κι έφυγε άμεσα για τα αποδυτήρια με τη λήξη. Ο Βιτόρια βγήκε έπειτα από 20 και πλέον λεπτά για να κάνει δηλώσεις στην Cosmote.