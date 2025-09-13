Ο Ολυμπιακός ανέβασε στο X (πρώην Twitter) τη γκολάρα του Ντάνιελ Ποντένσε με άπιαστο σουτ που ξεσήκωσε για άλλη μία φορά το γήπεδο Καραϊσκάκη!

Φοβερός και... μαγικός Ποντένσε για ακόμα μία φορά. Στο πρώτο του παιχνίδι μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, όπου πλέον κάνει την 3η θητεία του έπιασε μία άπιαστη σουτάρα αρκετά έξω από την περιοχή για να σκοράρει λίγο μετά την είσοδό του ως αλλαγή στο Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός και να δείξει και το σήμα των Πειραιωτών. Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Ολυμπιακός στο X (πρώην Twitter).