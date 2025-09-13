Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Ποντένσε απέναντι στον Πανσερραϊκό σε video!
Φοβερός και... μαγικός Ποντένσε για ακόμα μία φορά. Στο πρώτο του παιχνίδι μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, όπου πλέον κάνει την 3η θητεία του έπιασε μία άπιαστη σουτάρα αρκετά έξω από την περιοχή για να σκοράρει λίγο μετά την είσοδό του ως αλλαγή στο Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός και να δείξει και το σήμα των Πειραιωτών. Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Ολυμπιακός στο X (πρώην Twitter).
@daniel_podence #OlympiacosFC pic.twitter.com/KqOdsjWA84— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 13, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.