Ο Ποντένσε με την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, σκόραρε κόντρα στον Πανσερραϊκό, δύο λεπτά μετά την είσοδό του και προκάλεσε έκρηξη στις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε σπίτι του.

Κι όταν κάποιος νιώθει σαν στο σπίτι του, με χιλιάδες καλεσμένους, τότε βγαίνει μπροστά και δίνει την παράστασή του. Ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, λοιπόν, γύρισε στον αγαπημένο του Ολυμπιακό, αποθεώθηκε από τον κόσμο στο «Ελ. Βενιζέλος» και σήμερα πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ισπανός τεχνικός στο ματς με τον Πανσερραϊκό έριξε στο ματς στο 68' τον Ποντένσε και τον Μέχντι Ταρέμι. Ο Ιρανός φορ χειροκροτήθηκε, αλλά στην είσοδο του Ποντένσε υπήρξε πανικός στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο 70' ο Ποντένσε, ανταπέδωσε το θερμό καλωσόρισμα με γκολ. Ούτε δύο λεπτά δεν είχαν συμπληρωθεί και πέτυχε το 3-0! Τότε, έγινε «σεισμός» στις εξέδρες. Ο Ποντένσε σκόραρε ξανά στην Ελλάδα έπειτα από σχεδόν 16 μήνες. Τελευταία φορά βρήκε δίχτυα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (2-2) στις 19/5/24, για τα playoffs. Τότε, είχε σκοράρει με απίθανο σκαφτό σουτ.

Πάρτε μία γεύση στο βίντεο του Gazzetta και φωτορεπορτάζ με τον πανηγυρισμό του Ποντένσε να δείχνει το έμβλημα του Ολυμπιακού. Ο Ταρέμι παράλληλα αντικατέστησε τον Ελ Καμπί κι έγραψε κι αυτός την πρώτη συμμετοχή.