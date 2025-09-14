Ο Μεχντί Ταρέμι έδωσε το δικό του αγωνιστικό show κάνοντας ένα ιδανικό ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού απέναντι στον Πανσερραϊκό και όλα αυτά μέσα σε μόλις 26 λεπτά!

Καλύτερη πρώτη εμφάνιση δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Ταρέμι. Ο Ιρανός διεθνής στράικερ μπήκε ως αλλαγή στο ματς του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκη και μέσα σε 26 λεπτά ήταν λες και έπαιζε χρόνια στην ομάδα και ήταν έτοιμος από καιρό.

Ο Ιρανός έμεινε 26 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο αλλά σε αυτό το διάστημα ήταν σαν να έβλεπε κανείς φάσεις από... Playstation στα γκολ του. Είχε κερδισμένο πέναλτι το οποίο έχασε ο Γιαζίτζι και δύο τέρματα σε μόλις τρεις τελικές. Ενδεχομένως αυτή του η εικόνα να ήταν το κορυφαίο αγωνιστικό νέο για το επιτελείο του Ολυμπιακού. Και αυτό διότι εκτός των άλλων ο Ιρανός και υπολογίζεται για την Ευρώπη και είνα και ένα διάστημα που είναι εκτός ο Γιάρεμτσουκ.

Αρχικά στο 81' πήρε πέναλτι έπειτα από το πάτημα του Δοϊρανλή. Στο 88' έκανε το 4-0 με πλασέ και μετά από γρήγορη κίνησή του στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας (έπειτα από πάσα του Ποντένσε). Και τέλος στις καθυστερήσεις, στο 93' για την ακρίβεια, έπειτα από γέμισμα της μπάλας από τον Γιαζίτζι έκανε το σκορ 5-0 με κεφαλιά και ευρισκόμενος στο σωστό σημείο..

Ο Ταρέμι με τον Πανσερραϊκό είχε