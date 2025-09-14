Ολυμπιακός: Τα έκανε όλα ο Ταρέμι με κερδισμένο πέναλτι και 2 γκολ σε 3 τελικές!
Καλύτερη πρώτη εμφάνιση δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Ταρέμι. Ο Ιρανός διεθνής στράικερ μπήκε ως αλλαγή στο ματς του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκη και μέσα σε 26 λεπτά ήταν λες και έπαιζε χρόνια στην ομάδα και ήταν έτοιμος από καιρό.
DEBUT
2 goals in just 25 minutes 🔥⚽@MehdiTaremi9#OlympiacosFC pic.twitter.com/d7RBEmaQ4c— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 13, 2025
Ο Ιρανός έμεινε 26 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο αλλά σε αυτό το διάστημα ήταν σαν να έβλεπε κανείς φάσεις από... Playstation στα γκολ του. Είχε κερδισμένο πέναλτι το οποίο έχασε ο Γιαζίτζι και δύο τέρματα σε μόλις τρεις τελικές. Ενδεχομένως αυτή του η εικόνα να ήταν το κορυφαίο αγωνιστικό νέο για το επιτελείο του Ολυμπιακού. Και αυτό διότι εκτός των άλλων ο Ιρανός και υπολογίζεται για την Ευρώπη και είνα και ένα διάστημα που είναι εκτός ο Γιάρεμτσουκ.
@MehdiTaremi9 message! #OlympiacosFC #Taremi #Iran pic.twitter.com/Sv6NeJhaPy— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 13, 2025
Αρχικά στο 81' πήρε πέναλτι έπειτα από το πάτημα του Δοϊρανλή. Στο 88' έκανε το 4-0 με πλασέ και μετά από γρήγορη κίνησή του στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας (έπειτα από πάσα του Ποντένσε). Και τέλος στις καθυστερήσεις, στο 93' για την ακρίβεια, έπειτα από γέμισμα της μπάλας από τον Γιαζίτζι έκανε το σκορ 5-0 με κεφαλιά και ευρισκόμενος στο σωστό σημείο..
Ο Ταρέμι με τον Πανσερραϊκό είχε
- 26 λεπτά
- 2 γκολ
- 3 τελικές
- 1 κερδισμένο πέναλτι
- 1 φάουλ υπέρ του
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.