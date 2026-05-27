Το οικονομικό αδιέξοδο της Λιόν αυξάνει τις πιθανότητες επιστροφής του Ρόμαν Γιαρεμτσούκ στον Ολυμπιακό, παρά το ότι οι Γάλλοι θέλουν να τον κρατήσουν.

Το μέλλον του Ρόμαν Γιαρεμτσούκ εξακολουθεί να βρίσκεται στον «αέρα», καθώς η Λιόν, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός στο δεύτερο μισό της σεζόν, δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει την υπάρχουσα οψιόν αγοράς του.

Σύμφωνα με το Footmercato, ο 30χρονος Ουκρανός φορ πρόσφερε πολύτιμες βοήθειες, σημειώνοντας πέντε γκολ σε 14 εμφανίσεις, όμως η αποτυχία της γαλλικής ομάδας να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους ομίλους του Champions League περιέπλεξε τα δεδομένα της παραμονής του.

Η Λιόν τερμάτισε 3η και θα χρειαστεί να περάσει από δύο προκριματικούς γύρους, γεγονός που στερεί από τον σύλλογο σημαντικά οικονομικά έσοδα. Σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα, η ομάδα αδυνατεί να καταβάλει τα 5 εκατ. ευρώ της ρήτρας στον Ολυμπιακό.

Έτσι, οι πιθανότητες επιστροφής του Γιαρεμτσούκ στον Ολυμπιακό είναι πιο υψηλές από ποτέ. Η Λιόν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα επιδιώξει να διαπραγματευτεί με τους Ερυθρόλευκους για τη μείωση του ποσού της μεταγραφής του Ουκρανού. Εάν, ωστόσο, αυτοί δεν συναινέσουν σε μια χαμηλότερη τιμή, ο παίκτης δεν θα παραμείνει στη Γαλλία. Πάντως από το ρεπορτάζ προκύπτει πως η Λιόν δύσκολα θα φτάσει τα λεφτά της ρήτρας ενώ ο Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει την παραμονή του.