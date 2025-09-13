Ολυμπιακός, Ταρέμι: Ο Ιρανός συστήθηκε με δύο γκολ!
Ο Μέχντι Ταρέμι πήρε τη θέση του εκτελεστή Ελ Καμπί και χτύπησε με τη σειρά του δύο φορές!
Ο 33χρονος Ιρανός επιθετικός πέρασε στο ματς στο 68' και χειροκροτήθηκε από τους χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι εκείνη την ώρα παραληρούσαν για τον Ντάνιελ Ποντένσε.
Ο Πορτογάλος εξτρέμ σκόραρε δύο λεπτά μετά την είσοδό του. Ο Ταρέμι σκόραρε 20' αφού πάτησε στο χορτάρι, αλλά είχε και «γλυκό» με δεύτερο γκολ. Στο 88' έκανε το 4-0 και στο 93' διαμόρφωσε το τελικό 5-0, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο.
Δείτε φωτογραφίες από το ντεμπούτο και τους πανηγυρισμούς του Ταρέμι
