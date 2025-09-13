Ο Μέχντι Ταρέμι έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού, μετά το ντεμπούτο με δύο γκολ εναντίον του Πανσερραϊκού.

Ντεμπούτο όνειρο για τον Μέχντι Ταρέμι.

Ο 33χρονος Ιρανός φορ του Ολυμπιακού αντικατέστηκε τον Ελ Καμπί στο 68' της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό και σημείωσε το 4-0 και το τελικό 5-0, γνωρίζοντας την αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς της ομάδας.

Ο έμπειρος επιθετικός στο τέλος του αγώνα έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του επίσημου λογαριασμό του συλλόγου:

«Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού. Ήταν μια εκπληκτική βραδιά. Ελπίζω να είμαστε έτσι μέχρι το τέλος. Βήμα-βήμα θα πάμε μέχρι το τέλος. Θα παλέψουμε για εσάς και να σας κάνουμε χαρούμενους. Πάμε μαζί!».