Ολυμπιακός, Ταρέμι: «Θα παλέψουμε για να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο»
Ντεμπούτο όνειρο για τον Μέχντι Ταρέμι.
Ο 33χρονος Ιρανός φορ του Ολυμπιακού αντικατέστηκε τον Ελ Καμπί στο 68' της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό και σημείωσε το 4-0 και το τελικό 5-0, γνωρίζοντας την αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς της ομάδας.
Ο έμπειρος επιθετικός στο τέλος του αγώνα έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του επίσημου λογαριασμό του συλλόγου:
«Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού. Ήταν μια εκπληκτική βραδιά. Ελπίζω να είμαστε έτσι μέχρι το τέλος. Βήμα-βήμα θα πάμε μέχρι το τέλος. Θα παλέψουμε για εσάς και να σας κάνουμε χαρούμενους. Πάμε μαζί!».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.