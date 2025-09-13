Η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (14/9, 21:30). Επέστρεψε μετά από δέκα μήνες ο Φιλίπ Μπαΐνοβιτς.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η αποστολή των Κρητικών έχει μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς συμπεριλαμβάνεται ο Φίλιπ Μπαΐνοβιτς!

Ο Σέρβος χαφ και πλέον εκ των αρχηγών του Ομίλου είχε υποστεί ρήξη χιαστού στις 10 Νοεμβρίου του 2024 σε παιχνίδι με την Athens Kallithea στο «Γεντί Κουλέ» και συμπεριλαμβάνεται σε αποστολή της ομάδας του Μίλαν Ράσταβατς μετά από δέκα μήνες.

Εδώ και μερικές εβδομάδες ο 29χρονος χαφ είχε επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και μάλιστα είχε αγωνιστεί στο προπονητικό φιλικό με τα Χανιά στο ΒΑΚ. Πλέον ο Μπαΐνοβιτς είναι ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στο να παίξει και πάλι σε επίσημο ματς με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Εκτός έμειναν ο νεοαποκτηθέντας Βούκοτιτς, ο Καλαφάτης και ο Φράνκο Ζανελάτο, ο οποίος αυτές τις ημέρες ακολουθεί πρόγραμμα περαιτέρω ενδυνάμωσης έπειτα από απόφαση του νέου Head of Physio, Γιώργου Βερερουδάκη σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο, ώστε να μην έχει τα προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν την προηγούμενη σεζόν.

Οι Καινουργιάκης, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης, Χνάρης και Κοντεκάς αγωνίστηκαν με την Κ19 του ΟΦΗ στην ήττα από την αντίστοιχη του ΠΑΟΚ στο «Γεντί Κουλέ». Ο τελευταίος δεν ήταν διαθέσιμος για τον Μίλαν Ράσταβατς, καθώς την Κυριακή θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Παίδων (U17).

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Λέουις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Ρακονιάτς, Σαλσέδο.